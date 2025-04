Tornano le "Disfide matematiche" all'Istituto "Vallauri" di Fossano

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Tornano più potenti e più agguerrite che mai (e sempre vincenti) le "disfide matematiche" del "Vallauri", ancora organizzate dalla professoressa di Matematica Liuba Ballocco in collaborazione con il docente di Fisica, professor Maurizio Rateo: sfida, certamen matematico, questo, proposto alla classe 2ª A indirizzo tecnologico meccanico.

Il cuore delle attività proposte alla classe riguarda i pubblici duelli non tanto in punta di fioretto, quanto invece in punta di affilatissimi giochi in cui i matematici italiani del Cinquecento si sfidavano pubblicamente di fronte a folle di spettatori incuriositi e pronti alla bizzarria di uno spettacolo quasi teatrale proponendo allo sfidante di risolvere problemi complessi. Non ci sono né Giulietta, né Amleto, né Romeo a dialogare, va detto, ma numeri, pronti a fare innamorare e a fare impazzire. In compresenza con il docente di fisica è stata allestita in orario curricolare una disfida matematica rivolta a quattro squadre secondo uno schema a eliminazione diretta. È stato condiviso con la classe un regolamento che prevedeva anche un bonus per ogni quesito corretto consegnato prima della squadra avversaria.

Il preside del Vallauri, professor Paolo Cortese, ha premiato gli allievi della squadra vincitrice consegnando a ciascuno di loro un libro di giochi matematici o relativo alla storia della matematica.

Una novità particolarmente ghiotta (chi non ama le novità d’altra parte?) introdotta per questa ultima edizione è un’attività di approfondimento legata all’IA che i ragazzi hanno trovato stimolante e ritagliata perfettamente lungo il loro profilo di nativi digitali.

Al termine delle varie fasi della disfida è stato proposto agli allievi di sfidare l’IA stessa sottoponendole i medesimi quesiti da loro affrontati nelle disfide matematiche.

I ragazzi sono “saliti in cattedra” analizzando e correggendo le risposte dell’IA, confrontando anche le soluzioni generate da differenti IA (quali, ad esempio, ChatGPT, Google Gemini, DeepSeek) con interesse ed entusiasmo, marchio di fabbrica dell’ormai collaudatissimo duetto Balocco-Rateo. Tutta la classe ha partecipato attivamente creando un clima costruttivo di competizione.

La squadra vincitrice, “Gli Irrisolvibili”, è formata dagli allievi: Mattia Brizio (team leader), Mattia Cardetti, Thomas Castelnuovo, Luka Iliev, Niccolò Magliano.

Un applauso a tutti i ragazzi coinvolti e volitivi e ai loro professori.

Un altro centro perfetto per le disfide. Ad maiora!