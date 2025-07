Movie Tellers - "La carovana del cinema" torna in Granda

Dopo un anno di pausa, si rimette in moto Movie Tellers - La carovana del cinema, rassegna ideata e realizzata dall’Associazione Piemonte Movie che mette al centro le sale cinematografiche regionali e il loro pubblico, promuovendo la circuitazione di opere filmiche legate al territorio. Passano gli anni, ma la mission di Movie Tellers è sempre la stessa: portare nella sua rete di cinema sparsi in Piemonte un mix di film e intrattenimento di qualità, per valorizzare e riscoprire il vero valore delle sale cinematografiche, ossia la visione collettiva.

Dal 2 al 31 luglio i 25 titoli scelti - 4 lungometraggi, 4 documentari, 17 cortometraggi - arriveranno in 25 città delle 8 province regionali, dando vita a una ricca rassegna composta da 27 appuntamenti con 123 proiezioni totali.

25 come gli anni di vita dell’Associazione Piemonte Movie, una realtà che, nonostante il periodo critico che sta vivendo la cultura piemontese e nazionale, continua a credere nel cinema come risorsa essenziale per la nostra società. «Movie Tellers è la sintesi perfetta di questo quarto di secolo di attività associativa. - afferma Alessandro Gaido, presidente di Piemonte Movie e curatore del progetto Movie Tellers - Lo abbiamo voluto sottolineare simbolicamente con i 25 comuni coinvolti in questa quinta edizione e i 25 film in cartellone. Territorio e cinema sono da sempre le due stelle polari nella nostra filosofia glocal: pensare globale e agire locale».

Movie Tellers porta il cinema a diretto contatto con gli spettatori grazie alla presenza in sala di autori, protagonisti e professionisti, pronti a raccontare e raccontarsi.

Gli ospiti di questo mese all’insegna del cinema piemontese sono i registi Gianluca e Massimiliano De Serio, Davide Ferrario, Matteo Tortone, Alessandro Negrini, Andrea Icardi, Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo, le registe Beatrice Surano e Miriam Muraca, i produttori Enrico Cerasuolo e Fabrizio Nucci, l’attore Emilio Scarpa, il musicista e compositore Cristiano Lo Mele, i critici cinematografici Steve Della Casa e Fabrizio Dividi, e Gabriele Perrone, Coordinatore Laboratorio Digitale Cineteca MNC.

Le sale cinematografiche e le arene aderenti alla 5ª edizione di questa rassegna sono:

> 6 nei CAPOLUOGHI : Asti - Cinema Lumière (lunedì 14); Cuneo - Cinema Monviso (martedì 22); Novara - Cinema Araldo (giovedì 17); Torino - Arena Pista 500 (martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10); Verbania - Spazio Sant’Anna (domenica 13); Vercelli - Cinema Italia (mercoledì 2).

> 19 nei COMUNI : Avigliana - Cinema Fassino (mercoledì 16); Bardonecchia - Cinema Sabrina (venerdì 18); Barge - Cinema Comunale (mercoledì 16); Bra - Cinema Vittoria (lunedì 21); Candelo - Cinema Verdi (sabato 5); Carmagnola - Cinema Elios e Arena Cortile ex Mendicità Istruita (martedì 29); Chieri - Cinema Splendor e Arena Cortile del Palazzo Comunale (giovedì 24); Cuorgnè - Cinema Margherita (martedì 15); Dogliani - Cinema Multilanghe (sabato 19); Nizza Monferrato - Cinema Sociale (mercoledì 30); Novi Ligure - Cinema Moderno (venerdì 4); Ormea - Nuovo Cinema Ormea (domenica 27); Pianezza - Cinema Lumière (mercoledì 23); Saluzzo - Cinema Magda Olivero (lunedì 7); Savigliano - Cinemà (lunedì 28); Sestriere - Cinema Fraiteve (domenica 20); Valenza - Cineteatro Sociale (giovedì 3); Villar Perosa - Cinema Delle Valli (giovedì 31); Villastellone - Cinema Jolly (venerdì 11).

La vocazione local&slow di Movie Tellers si alimenta della fervida produzione filmica piemontese indipendente partendo da cortometraggi, documentari e lungometraggi con una circuitazione alternativa rispetto alla distribuzione di massa, il tutto con il sostegno del bando per la valorizzazione delle sale cinematografiche della Regione Piemonte. La manifestazione è anche il risultato di come si possa fare rete in modo proficuo e virtuoso. Sono infatti tante le collaborazioni strette con attività e persone che, ogni giorno, sostengono l’industria e la filiera cinematografica regionale: Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, TorinoFilmLab, Torino Film Festival, Agis-Anec Piemonte e Valle d’Aosta e Distretto Cinema.

4 LUNGOMETRAGGI

I quattro lungometraggi scelti sono Onde di terra di Andrea Icardi, caso cinematografico local della scorsa stagione che rievoca le Langhe rurali degli anni ’70. Film low budget ispirato a storie vere e intriso di memoria e resilienza, candidato ai David di Donatello 2025, in cui i “bacialé” - mediatori di matrimoni - combinano unioni tra contadini locali e donne del Sud. Sulla terra leggeri di Sara Fgaier, sviluppato del TorinoFilmLab, lab del Museo Nazionale del Cinema, film intimo e autoriale con cui Sara Fgaier ha esordito nella Competizione Internazionale del Festival di Locarno 2024. L’ultimo viaggio di Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo, che nei borghi del cuneese hanno ambientato una storia inaspettata in cui un prete e una pastora incrociano i propri percorsi. Zamora, esordio dietro la camera di Neri Marcorè, è una commedia che riporta agli anni ’60, girata in diverse location torinesi tra cui il mitico Le Roi.

4 DOCUMENTARI

I titoli di cinema del reale che punteggiano la rassegna estiva sono Canone effimero diretto dai torinesi Gianluca e Massimiliano De Serio che, con questo film premiato alla scorsa Berlinale, portano alla scoperta di un’Italia lontana dalle narrazioni attuali, in cui i cui protagonisti lottano per la sopravvivenza di alcune espressioni musicali di tradizione orale. The Lost Legacy of Tony Gaudio di Alessandro Nucci, un documentario che ripercorre i giorni sotto la Mole del primo italiano a vincere un Oscar: Gaetano "Tony" Gaudio, un direttore della fotografia calabrese che emigrò negli Stati Uniti all'inizio del '900, per poi raggiungere la gloria a Hollywood. Infine con il documentario Italo Calvino nelle città, Davide Ferrario omaggia il grande scrittore italiano muovendosi tra prosa e poesia visuale, grazie all’interpretazioni di Valerio Mastandrea e Violante Placido. La luna sott’acqua di Alessandro Negrini, regista torinese che ritrae lungo dieci anni la comunità di Erto, paesino sulle Dolomiti, che 60 anni fa ha subito un grave disastro umano e ambientale a causa di ambizioni e avidità esterne, e che ancora oggi rivendica un riconoscimento di quanto avvenuto.

4 CORTOMETRAGGI

La vivace produzione piemontese di cortometraggi è rappresentata da Al termine della notte di Stefano Moscone, ambientato tra il torinese e il biellese, in cui un’interminabile e surreale eclissi sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta. Choices&Changes di Miriam Muraca, prodotto dalla torinese Zenit Arti Audiovisive, è un corto animato che intreccia dieci piccole grandi storie in un viaggio visivo fatto di metamorfosi quotidiane, dove l’immaginazione diventa strumento di resistenza e possibilità di cambiamento. Domenica sera di Matteo Tortone, nato a Pinerolo e che ha girato a Torino questo corto prodotto dalla Eie Film, è una storia di trasgressioni e solitudini che si riconoscono; vincitore del premio Miglior Cortometraggio ai David di Donatello 2025. Mefite di Beatrice Surano, regista torinese supportata, per la realizzazione di quest’opera che esprime con forza il precario equilibrio tra essere umano e natura, dalle case di produzione cittadine Incadenza Film e Culture Attive.

EVENTI SPECIALI

4 gli eventi speciali che accompagneranno il mese di Movie Tellers. Ogni appuntamento vedrà la SONORIZZAZIONE DAL VIVO DI ALCUNI FILM MUTI, con musiche originali a cura di giovani compositori e musicisti under 25 del Conservatorio Verdi di Torino e del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Tre di questi provengono dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema e sono opere risalenti al primo ventennio del ‘900; il quarto è invece un cortometraggio contemporaneo realizzato a partire da alcune riprese inedite appartenute al direttore della fotografia Alfieri Canavero e recentemente ritrovate. Evento curato da Maria Adorno.

Spazio poi alla collaborazione con il Torino Film Festival e Università di Torino che saranno presenti con SGUARDI PURI, una sezione composta da 9 opere brevi girate lo scorso autunno da giovani promesse del cinema subalpino, su idea di Giulio Base.

Infine, da sabato 12 luglio a domenica 3 agosto , alla Biblioteca Civica Pietro Ceretti di Verbania sarà possibile visitare la mostra RITRATTI DI CINEMA. La sala, il lavoro, il pubblico, curata da Alessandro Gaido, con le fotografie che l’artista Diego Dominici ha scattato in 35 sale cinematografiche piemontesi per ritrarre le comunità cinematografiche della regione ( aperta tutti i giorni escluso il lunedì dalle 9 alle 18.30, domenica dalle 15 alle 18.30. Ingresso gratuito).

Ciascun incontro inizia alle 18.00 con il blocco pomeridiano che prevede la proiezione di un corto e di un documentario; alle 20.00 segue la degustazione di prodotti enogastronomici locali in collaborazione con Ij Pastè ‘d Carignan e Cascina Rosoleto di Villastellone; mentre alle 20.45 parte la serata con il corto muto musicato dal vivo, un altro lavoro breve in collaborazione con il Torino Film Festival e a chiudere il lungometraggio di fiction.

Gli appuntamenti di Movie Tellers propongono al pubblico quindi 5 diversi momenti cinematografici inframezzati da un aperitivo, il tutto a un costo d’ingresso volutamente accessibile: programma completo 7€ (ridotto 5€); blocco pomeridiano delle 18.00: 4€ (3€ ridotto); blocco serale delle 20.45: 4€ (3€ ridotto). Aperitivo su prenotazione.

MOVIE TELLERS – LA CAROVANA DEL CINEMA 2025

A cura di Associazione Piemonte Movie

Con il sostegno di Regione Piemonte

In collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, TorinoFilmLab e Torino Film Festival, Università di Torino – Uni Verso, Agis – Anec Piemonte e Valle d’Aosta, Distretto Cinema

Main Partner Azienda Agricola Rabel e Cascina Rosoleto.



INFO 011.4270104 - movietellers@piemontemovie.com - www.piemontemovie.com