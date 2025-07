Bra è un Comune sempre più ciclabile: arriva il riconoscimento FIAB

Grazie agli sforzi effettuati in questi anni Bra migliora la sua posizione all’interno del novero dei “Comuni ciclabili”.

La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha infatti riconosciuto alla città della Zizzola per il 2025 la bandiera gialla della ciclablità italiana (con tre ruote su un massimo di cinque), premiando così l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta, intesa come modello di mobilità sostenibile.

“Per la nostra città si tratta di un ottimo risultato, raggiunto grazie all’incremento delle piste ciclabili e delle nuove Zone 30 realizzate in questi mesi”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alla Mobilità sostenibile Francesca Amato, che aggiungono: “Bra è stata indicata come esempio nazionale dalla Fiab per l’istituzione delle prime “Zone ciclabili”, uno strumento normativo recentissimo che la Federazione italiana ambiente e bicicletta si propone di diffondere nel resto del Paese. In ogni caso, continueremo a impegnarci attivamente per rendere la città un esempio di ciclabilità diffusa”.