Fontanafredda e Turismo in Langa: sostenibilità in gioco

Nella cornice del Villaggio Narrante a Serralunga D’Alba, si è svolta lo scorso venerdì 25 luglio la 1° giornata della sostenibilità di Fontanafredda, una giornata di team building per i dipendenti di Fontanafredda, ideata a quattro mani e organizzata di Turismo in Langa, Associazione che dal 1988 è impegnata nella valorizzazione del territorio anche attraverso esperienze culturali, ludiche ed educative.

La proposta ha preso la forma di una Caccia al esoro interattiva, strutturata in tappe tematiche all’interno degli spazi verdi del Villaggio Narrante, che hanno permesso ai partecipanti di scoprire – divertendosi – l’impegno concreto di Fontanafredda sul fronte della sostenibilità ambientale.

Fontanafredda pone infatti una particolare attenzione alla sostenibilità come principio centrale e trasversale dell’azienda: attraverso il progetto del “Rinascimento Verde”, l’azienda ha trasformato tutti i passaggi della filiera – dalla vigna alla cantina, dal vetro al tappo – adottando soluzioni circolari e attente all’impatto ambientale. Oltre ad aver convertito 120 ettari di vigneti al biologico, ha ridotto i consumi di acqua mediante fitodepuratori che permettono il riutilizzo fino all’81%, ha installato pannelli solari che nel solo 2023 hanno prodotto oltre 1.900.000 kW, e utilizza chiusure come i tappi in plastica riciclata nomacorc Blue Line oltre a vetro e carta certificati FSC.

Turismo in Langa ha messo a disposizione le proprie competenze professionali, adattando il proprio format di “Caccia al tesoro” alle esigenze aziendali e ha saputo integrare nelle attività di gioco le recenti competenze sviluppate grazie al percorso formativo svolto nell’ambito del progetto "Nuovi Turismi in Langa (e non): verso un ente per lo sviluppo culturale e turistico sostenibile" a valere bando Next Generation You promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, traducendo contenuti complessi in messaggi efficaci e coinvolgenti.

Fontanafredda si conferma un’azienda attenta e coerente, che adotta misure sostenibili in modo integrato e consapevole, coinvolgendo le proprie persone in un percorso di cultura aziendale, consapevolezza e partecipazione.

L’Associazione Turismo in Langa, da parte sua, si conferma un punto di riferimento per l’organizzazione di attività di team building che coniugano valorizzazione del territorio, coinvolgimento attivo e attenzione ai temi della sostenibilità, caratterizzati dal claim “Scopri il territorio, rafforza il tuo team!”.