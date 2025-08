Monviso Trail: la sfida estrema ai piedi del Re di Pietra

Domenica 24 agosto a Crissolo si chiude il circuito del Monviso. A Crissolo - il Comune che vide la nascita delle storiche Guide del Monviso - prenderà il via il Monviso Trail, una 26 km che lungo i sentieri storici del “Giro di Viso” passerà nella storia dell’alpinismo italiano, attraverso Pian della Regina, Pian del Re e i rifugi Giacoletti, Quintino Sella e Alpetto. Un totale di 1900 metri di dislivello al cospetto del Re di Pietra, una gara che in oltre 10 anni di storia è diventata il riferimento per migliaia di corridori in cerca di sfide estreme.

[Rifugio Quintino Sella, foto di Benedetto Damiano]

"Tutto ha inizio - scrive Carlo Degiovanni, il padre di questa storica gara - e fine presso il Salone dedicato alle storiche Guide del Monviso, nella cuneese Crissolo, divenuto base storica per le ambizioni dei sognatori delle grandi imprese sportive. Il Po, appena nato, accompagna con il suo gorgogliante applauso i primi passi ancora baldanzosi e speranzosi di donne e uomini che hanno deciso di salire alla corte del Re. Li attendono 26 km di sentieri di alta montagna, che sarebbero appena qualche cosa in più di una classica ½ maratona se non fosse per quei 1900 metri di dislivello li dividono dall’apice della fatica."

Monviso Trail: ogni anno nell’ultima domenica di agosto 300 partecipanti vivono quest’avventura dall’oramai lontano 2013. La fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice, e la Podistica Valle Infernotto vi attendono.

Info e regolamento su www.100migliamonviso.eu