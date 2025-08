Con "Giochi in Strada" Roccavione si trasforma in una grande ludoteca a cielo aperto

Una serata all’insegna del divertimento, della convivialità e della socialità: è questo lo spirito di “Giochi in Strada”, l’evento in programma oggi a partire dalle ore 18:00 in Piazza San Magno, organizzato con il patrocinio del Comune di Roccavione e la collaborazione di numerose realtà locali.

L’invito è semplice ma coinvolgente: portare i propri giochi da tavolo preferiti e trascorrere qualche ora in compagnia, tra risate, partite e nuove amicizie. Un’occasione per tornare a giocare dal vivo, all’aperto, in una delle piazze più suggestive del paese.

L’appuntamento è aperto a tutte le età: bambini, ragazzi, adulti e famiglie potranno ritrovarsi attorno a una scacchiera, un mazzo di carte o un puzzle per vivere insieme una serata diversa. A rendere il tutto ancora più piacevole ci penseranno i punti ristoro Bel & Bon e Caffè D’Ara, con proposte food & drink per tutti i gusti.

«È un’iniziativa che promuove lo stare insieme, la riscoperta del gioco come momento di condivisione e la valorizzazione del nostro spazio pubblico», commenta il sindaco Paolo Giraudo. «Ci piace l’idea che Piazza San Magno possa trasformarsi in un luogo di aggregazione spontanea, dove il divertimento è semplice e alla portata di tutti».

L'appuntamento è dalle 18:00 in poi, per giocare, mangiare, chiacchierare… e godersi l’estate insieme!