"People Have the Power", la XIX edizione di Mirabilia arriva per la prima volta in Valle Pesio

“People Have the Power”: è questo il titolo e il cuore pulsante della XIX edizione di Mirabilia, il festival internazionale di arti performative e circo contemporaneo, ideato e organizzato dall’Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto.



Un inno alla collettività, alla libertà, alla forza rivoluzionaria dei sogni condivisi. Un omaggio a tutti i popoli che, dall’Asia alle Americhe, lottano quotidianamente per la democrazia. Ma anche una riflessione sul nostro presente e le sue fragilità.



Il titolo si ispira alla celebre canzone di Patti Smith, icona della ribellione, della parola, della forza creativa femminile. Un messaggio che si fa visione, azione, dichiarazione di fiducia nella forza collettiva della cultura.

Per la prima volta, Mirabilia arriva in Valle Pesio, trasformando Chiusa di Pesio in un palcoscenico diffuso dove natura, comunità e arti performative si fondono in un’esperienza unica.





Il sindaco Claudio Baudino afferma: “Portare per la prima volta Mirabilia in Valle Pesio è un sogno che si realizza e un risultato importante per tutta la nostra comunità. Ringrazio di cuore il direttore artistico Fabrizio Gavosto per aver accolto con immediatezza e convinzione la proposta della vicesindaca Daniela Giordanengo: è la dimostrazione che anche le aree interne possono e devono essere protagoniste della scena culturale internazionale. Con Mirabilia, Chiusa di Pesio si apre al mondo e all’arte in tutte le sue forme. Non si tratta soltanto di un’importante occasione culturale, ma anche di un’opportunità concreta di sviluppo per il nostro territorio, in particolare per il settore dell’accoglienza e del turismo, che potrà trarne nuova energia e visibilità. Mirabilia a Chiusa di Pesio è l’inizio di una nuova storia, che non vediamo l’ora di vivere insieme.”

IL PROGRAMMA

Martedì 12 agosto

18:30 – Storie di piazza: INFERNO (Anteprima) – Rifugio Pian delle Gorre – Ingresso libero

– (Anteprima) – Rifugio Pian delle Gorre – 9–12 e 15–20 – Microcirco: LA PIAZZA DEI BALOCCHI – Piazza Cavour – Offerta libera

Mercoledì 13 agosto

16 e 18 – AzioniFuoriPosto: OLTREPASSARE – Sentiero Castello Mirabello – € 7

– – Sentiero Castello Mirabello – 17 – Il Melarancio: LA BATTAGLIA DEI CUSCINI – Cortile della scuola primaria, Piazza Carlo Mauro – € 2

– – Cortile della scuola primaria, Piazza Carlo Mauro – 21 – Hanami: LUSIN – Via Roma – Ingresso libero

– – Via Roma – 9–12 – Microcirco: LA PIAZZA DEI BALOCCHI – Piazza Cavour – Offerta libera

Giovedì 14 agosto

15–20 – Microcirco: LA PIAZZA DEI BALOCCHI – Piazza Cavour – Offerta libera

– – Piazza Cavour – 18:30 – Cie Bruboc: WOOW – Via Roma – Offerta libera

– – Via Roma – 21 – CometaCircus: COMETA CIRCUS – Via Roma – Offerta libera

BIGLIETTERIA



Online su: www.festivalmirabilia.it/info-biglietteria

In presenza, in Piazza Cavour a Chiusa di Pesio:

Martedì 12 agosto | 15 – 18:30

Mercoledì 13 agosto | 9 – 12 e 15 – 19

Giovedì 14 agosto | 9 – 12 e 15 – 19