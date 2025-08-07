Bene Vagienna, chiusi per due sabati consecutivi gli uffici dell’Ecosportello in Comune

Il Comune di Bene Vagienna avvisa la popolazione che il servizio di Ecosportello locale (al piano terra di via Roma,101) rimarrà chiuso per due sabati consecutivi: il 16 e il 23 agosto.

La raccolta e la gestione rifiuti sono coordinate dallo stesso Comune, in collaborazione con il CoABSeR (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti) e la società Str Sviluppo tecnologia e Ricerca.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 0172.1836586 o scrivere una mail a ecosportello.benevagienna@strweb.biz.