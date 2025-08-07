 / Cronaca

Cronaca | 07 agosto 2025, 07:27

Auto finisce in un canale nella notte a Marene: salvo il conducente

Incidente in via San Rocco alle 2:40. Intervento di Vigili del Fuoco e 118, nessuna grave conseguenza per l’uomo alla guida

immagine archivio

Paura nella notte a Marene per un incidente stradale avvenuto intorno alle 2,40 in via San Rocco. Un’auto è finita in un canale irriguo, ma fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze.

All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già stato estratto dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco volontari di Savigliano e i permanenti del distaccamento di Saluzzo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e alla rimozione del mezzo.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. Non si registrano altri veicoli coinvolti.

c.m.

