Tutela degli ecosistemi acquatici: incontro a Valdieri per una gestione sostenibile delle immissioni di trote

Oggi, presso la sede dell’Ente a Valdieri, si è tenuta una riunione con i sindaci di Chiusa di Pesio Claudio Baudino, Valdieri Guido Giordana ed Entracque Gianpiero Pepino, alla presenza del presidente Armando Erbì, del direttore Luca Gautero, del tecnico Davide Sigaudo e del consulente Stefano Bovero, per valutare la questione delle immissioni di trote nelle aree SIC, in riferimento alle normative vigenti a tutela degli habitat e delle specie ittiche autoctone tenendo conto delle esigenze dei comuni per le riserve di pesca attive sino a questo momento.

Durante l’incontro è stata evidenziata la necessità di un approccio tecnico-scientifico , in linea con le direttive europee (Direttiva Habitat 92/43/CEE) e con le indicazioni ISPRA, che limitano le immissioni di trote iridee e prevedono una gestione attenta delle trote fario, privilegiando le popolazioni autoctone. È emersa l’importanza di realizzare uno studio approfondito volto a valutare lo stato attuale delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi acquatici nelle aree SIC interessate, nonché di definire protocolli per eventuali immissioni che ne minimizzino l’impatto ambientale.

Il prossimo appuntamento sarà con la Regione Piemonte, con l’obiettivo di concordare una linea comune per la realizzazione di tale studio tecnico-scientifico da sottoporre successivamente all’ISPRA e al Ministero competente per l’approvazione, garantendo così la tutela della biodiversità e la conformità alle normative europee e nazionali.