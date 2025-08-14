“Savigliano Cabaret”: arriva Nicola Virdis

In piazza Santa Rosa tornano le risate di Savigliano Cabaret, l'iniziativa che saluta idealmente la fine dell'estate a colpi di buonumore. Quest'anno – terza edizione – l'appuntamento è per venerdì 12 settembre. Dalle 21 salirà sul palco Nicola Virdis, che proporrà “A nerd compilation – 60 minuti di comicità senza dire una parola”.

Abile in «azioni sceniche, giochi musicali e trovate surreali», Virdis è diventato celebre con il tormentone “Turn Around”, proposto con successo sul palco della trasmissione televisiva “Italia's Got Talent”. Il comico proporrà durante la serata i suoi celebri sketch che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, coinvolgendo a più riprese i presenti.

La serata è ad ingresso libero.