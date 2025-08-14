 / Eventi

Eventi | 14 agosto 2025, 09:38

“Savigliano Cabaret”: arriva Nicola Virdis

Venerdì 12 settembre, in piazza Santa Rosa, si riderà gratis con “A nerd compilation”

Scorsa edizione di Savigliano Cabaret

In piazza Santa Rosa  tornano le risate di Savigliano Cabaret, l'iniziativa che saluta idealmente la fine dell'estate a colpi di buonumore. Quest'anno – terza edizione – l'appuntamento è per venerdì 12 settembre. Dalle 21 salirà sul palco Nicola Virdis, che proporrà “A nerd compilation – 60 minuti di comicità senza dire una parola”.

Abile in «azioni sceniche, giochi musicali e trovate surreali», Virdis è diventato celebre con il tormentone “Turn Around”, proposto con successo sul palco della trasmissione televisiva “Italia's Got Talent”. Il comico proporrà durante la serata i suoi celebri sketch che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, coinvolgendo a più riprese i presenti.

La serata è ad ingresso libero.

comunicato stampa

