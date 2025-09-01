Domenica 7 settembre a Pinerolo nel Parco Storico del Torrione con Jazz Visions

Nuovo appuntamento per JazzVisions 2025, domenica 7 settembre, presso il Parco Storico del Torrione, a Pinerolo. Un luogo magnifico che con i suoi ampi spazi ospiterà musica, arte e solidarietà.

Due i concerti in programma: alle 17,30 saranno due Guitar Trio a fronteggiarsi: quello guidato da Sonia Infriccioli, con Davide Liberti e Luca Guarino e quello di Simone Pastorino, con Nicolò Stalla ed Emilio Cuniberti.

Ma fin dal pomeriggio, negli spazi della dimora storica, si potrà visitare la Mostra d'Arte Collettiva, con opere di Marilisa Giordano, Marino Felice Galizio, Michelangelo Tallone, Gianfranco Galizio e Carlo Iorietti. Ancora una volta JazzVisions porta avanti la sua missione di unire musica e arti figurative, in luoghi di rara bellezza del territorio.

Per questa particolare occasione l'evento ha un fine di solidarietà: infatti il ricavato sarà devoluto all'Associazione Cecy Onlus che da più di 10 anni opera in Nepal.

La giornata si chiuderà con la proiezione del documentario “Dil Kumari” di Gabriele Testa, che ci farà conoscere il lavoro dell'associazione e la realizzazione dei progetti curati dalla Monviso Nepal Foundation.

Ingresso con biglietto responsabile, che semplicemente invita ad essere generosi!

info@jazzvisions.it