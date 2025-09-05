 / Eventi

Successo per la mostra di “Vicoforte Arte e Storia” nella Confraternita dei Battuti Bianchi

Grande affluenza di visitatori ha accompagnato la manifestazione conclusa il 31 agosto

Il giorno 31 agosto si è conclusa con successo di visitatori, la manifestazione organizzata dalla associazione culturale 'Vicoforte Arte e Storia' presso la bellissima Confraternita dei Battuti Bianchi ex-chiesa di San Giovanni a Vicoforte. 

Un sentito ringraziamento da parte degli organizzatori al Sindaco e a tutti i funzionari del Comune di Vicoforte, da parte del direttivo dell'associazione, per aver  messo a disposizione la prestigiosa sede espositiva e soprattutto per la sua fattiva collaborazione nell'allestimento della stessa. 

Un particolare apprezzamento al Parroco Don Olivero titolare della Chiesa di Briaglia, il quale si è reso disponibile all'esposizione di alcuni preziosi ed originali manufatti religiosi.

