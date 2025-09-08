 / Attualità

Attualità | 08 settembre 2025, 09:03

Cervere, la piccola Giulia Marku vince il titolo di "Bambina più bella d'Italia"

La finale del concorso, organizzato da Astro Agency con la collaborazione di Italia Fashion Models, si è svolta ieri, domenica 7 settembre, a Roma

Ce l'ha fatta! Giulia Marku, giovane  di Cervere di 9 anni, ha conquistato il titolo di "Bambina più bella d'Italia". 

La finale del concorso, organizzato da Astro Agency con la collaborazione di Italia Fashion Models, si è svolta ieri, domenica 7 settembre, a Roma.

Giulia, in gara alla finalissima con le bambine di altre 19 regioni, ha partecipato rappresentando il Piemonte e conquistando il titolo nazionale, dopo aver vinto lo scorso giugno,  il titolo di Bambina più bella del Piemonte durante un concorso di bellezza per la categoria 6-14 anni.

A fare il tifo per lei erano presenti anche il papà Mark e il fratello Luca.

redazione

