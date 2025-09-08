Rocca de' Baldi-Vicoforte, oltre 30 pellegrini in cammino verso il Santuario

Sabato 6 settembre, organizzata dall’Associazione “Amici di Rocca”, si è svolta l’ormai consolidata camminata da Rocca de’ Baldi al Santuario di Vicoforte, in occasione della Novena per la ricorrenza della natività della Beata Vergine Maria.

Il gruppo eterogeneo composto da oltre 30 partecipanti provenienti da, Crava, Rocca, Mellana di Boves, Margarita, S. Albano Stura, Peveragno, Beinette, Mondovì, (alcuni partiti da Crava), con partenza ufficiale da Rocca de’ Baldi, alle ore 16, con variopinte bandane, ha raggiunto il Santuario di Vicoforte verso le ore 19.30, percorrendo interamente strade asfaltate. Dopo la ripida salita di via S. Evasio a Carassone, il gruppo per una meritata pausa, ha fatto sosta a Mondovì Piazza per ritemprarsi con una sostanziosa merenda a base di frutta e cioccolato, servita da alcuni volontari della stessa Associazione.

Percorrendo la salita della via Delle Cappelle i pellegrini hanno raggiunto il Santuario accolti benevolmente dal Rettore e vicario generale diocesano don Flavio Begliatti, partecipando poi alla Novena, la cui S. Messa è stata presieduta dal vescovo della diocesi di Mondovì, mons. Egidio Miragoli.

Anche quest’anno la camminata ha avuto un grande successo, una mezza giornata soleggiata trascorsa all’insegna della cordialità, della serenità, della contemplazione verso il creato e della preghiera di intercessione alla Madonna, venerata Regina del Monte Regale per chiedere espressamente la pace nel mondo.

