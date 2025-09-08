Ceva, pubblicato l’avviso per volontari al servizio di assistenza mensa scolastica

È stato pubblicato in data 8 settembre sul sito del Comune di Ceva l’avviso per la ricerca di volontari per il servizio di assistenza mensa per la scuola primaria e per la secondaria di primo grado.
A fronte dell’elevato numero di alunni che usufruiscono del servizio mensa, l’IC Momigliano e il Comune di Ceva hanno aperto un bando per chiunque volesse prestare il proprio servizio per aiutare nel momento del pranzo.
I turni, a rotazione, andranno a coprire le giornate di lunedì, martedì e giovedì nella fascia orario 12.30 – 13.30.
I volontari avranno diritto al pranzo gratuito presso la mensa scolastica e alla copertura assicurativa per la durata dell’attività.
Chi fosse interessato può presentare istanza all’ufficio protocollo del Comune di Ceva entro mercoledì 17 settembre compilando il modulo reperibile al link https://www.comune.ceva.cn.it/portals/1903/SiscomArchivio/6/MODULO%20VOLONTARI%20MENSA.pdf. Per prendere visione dell’avviso https://www.comune.ceva.cn.it/Dettaglionews?IDNews=358516
Per eventuali informazioni telefonare al Comune di Ceva – Ufficio Commercio, 0174/721623 interno: amministrativo 1 poi 4.