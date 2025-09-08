 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 08 settembre 2025, 18:38

Ceva, pubblicato l’avviso per volontari al servizio di assistenza mensa scolastica

Chi fosse interessato può presentare istanza all’ufficio protocollo del Comune entro mercoledì 17 settembre compilando l'apposito modulo

Ceva, pubblicato l’avviso per volontari al servizio di assistenza mensa scolastica

È stato pubblicato in data 8 settembre sul sito del Comune di Ceva l’avviso per la ricerca di volontari per il servizio di assistenza mensa per la scuola primaria e per la secondaria di primo grado.

A fronte dell’elevato numero di alunni che usufruiscono del servizio mensa, l’IC Momigliano e il Comune di Ceva hanno aperto un bando per chiunque volesse prestare il proprio servizio per aiutare nel momento del pranzo.

I turni, a rotazione, andranno a coprire le giornate di lunedì, martedì e giovedì nella fascia orario 12.30 – 13.30.

I volontari avranno diritto al pranzo gratuito presso la mensa scolastica e alla copertura assicurativa per la durata dell’attività.

Chi fosse interessato può presentare istanza all’ufficio protocollo del Comune di Ceva entro mercoledì 17 settembre compilando il modulo reperibile al link https://www.comune.ceva.cn.it/portals/1903/SiscomArchivio/6/MODULO%20VOLONTARI%20MENSA.pdf. Per prendere visione dell’avviso https://www.comune.ceva.cn.it/Dettaglionews?IDNews=358516 

Per eventuali informazioni telefonare al Comune di Ceva – Ufficio Commercio, 0174/721623 interno: amministrativo 1 poi 4.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium