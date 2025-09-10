Dopo oltre vent’anni a Dronero torna il Palio dei Rioni

“Sarà una Madonna di Ripoli e Foglienzane sensazionale”, annunciano dalla ProLoco e dal Comune.



A Dronero, il conto alla rovescia è ormai terminato e domani, giovedì 11 settembre, avranno inizio i festeggiamenti patronali. Appuntamento alle ore 21 al teatro Iris, con la bravura di Ezio Ghibaudo e l’Orchestra d’archi B. Bruni.



Un inizio davvero emozionante, che anticiperà la giornata successiva: l’attesissimo venerdì 12 settembre. La cittadina è infatti in fermento, perché quest’anno, dopo oltre vent’anni, tornerà il Palio dei Rioni, nato nel 1977.



Ci si riunirà alle ore 18:30, con il Palio dei ragazzi organizzato dalla Dragonero. Partenza dal cinema teatro Iris, per un percorso che toccherà via Torino, via Saluzzo, Piazza Martiri, via La Marmora, via Garibaldi, via Roma, via Mazzini, via IV Novembre e via Giolitti, con arrivo di nuovo davanti al cinema teatro.



Nel frattempo, ci sarà il ritrovo dei corridori del Palio dei Rioni droneresi e Rioni "extra" davanti alla Parrocchia, con la consegna dei pettorali e dei testimoni. Alle ore 19:15 circa si darà inizio alla suggestiva sfilata: ci saranno gli Alpini con stendardo Dronero, gli atleti Francesco Mazza e Valentina Gemetto con la maglia nazionale, le tradizionali maschere di Carnevale Dronerese e la Banda San Luigi. Nel corso della sfilata ogni capo squadra porterà lo stendardo del proprio rione.



Tutti col fiato sospeso alle ore 20, per l’ufficiale partenza del Palio davanti al cinema teatro. Sei per ogni squadra, i corridoi percorreranno ognuno 800 metri. Il percorso si svilupperà così: cinema teatro Iris, Via Torino, Via Saluzzo, Piazza Martiri, Via La Marmora, Via Garibaldi, Via Roma, Via Mazzini, Via IV Novembre e Via Giolitti, con arrivo poi davanti al cinema teatro.



Alle ore 21:30, il Palio si concluderà presso l’ex stazione, dove ci saranno le premiazioni. A seguire per tutti una serata di musica ed intrattenimento con il trasformista Michele Tomatis.



Quattro giorni coinvolgenti, quelli che da domani a lunedì si vivranno a Dronero per i festeggiamenti patronali. Non mancheranno nemmeno quest’anno le giostre, già pronte in piazza XX Settembre, il simpatico trenino per la città, le funzioni religiose e le serate di buon cibo e musica all’ex stazione. Ed a proposito di serate, lunedì 15 settembre torneranno anche i fuochi d’artificio: appuntamento alle ore 21:45 in zona Ponte Nuovo.