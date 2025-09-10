Primo giorno di scuola a Bra: il saluto del sindaco Gianni Fogliato

E’ iniziato questa mattina per migliaia di studenti braidesi il nuovo anno scolastico. In occasione del primo giorno di lezioni, il sindaco di Bra Gianni Fogliato, accompagnato dalle dirigenti scolastiche, ha portato a nome di tutta l’Amministrazione comunale il saluto ad allievi e allieve delle classi prime degli istituti comprensivi cittadini, estendendo il benvenuto anche a tutte le altre sezioni già in classe, oltre che agli insegnanti e al personale scolastico.

Il Sindaco ha augurato agli allievi incontrati questa mattina un buon inizio, lasciando loro un augurio speciale.

“Ogni giorno sui banchi di scuola imparerete cose nuove, vi avventurerete nel mondo della conoscenza e del sapere, grazie al vostro impegno e all’ottimo lavoro dei vostri insegnanti – ha spiegato Gianni Fogliato, come primo cittadino ma anche in qualità di delegato all’Istruzione –. Apprendere vuol dire acquisire competenze e abilità, che strutturano e orientano il vostro comportamento e modo di essere. Insieme agli altri amministratori e agli uffici del Comune vorrei accompagnarvi in questo percorso: vi chiedo di riflettere su che cosa vi aspettate dal Sindaco, in prima persona, dall'Ente e dai servizi pubblici. Spunti, iniziative, segnalazioni su che cosa potremmo fare noi amministratori della città per essere al vostro fianco al meglio nel percorso di scoperta e di apprendimento della scuola”.

Le idee e le proposte degli studenti saranno rappresentate e discusse durante il prossimo Salone del Libro per Ragazzi di Bra.