Savigliano: nuova mensa alla scuola primaria Papa Giovanni

A conclusione di quasi due anni di lavori, con l’avvio del nuovo anno scolastico i bambini della scuola primaria Papa Giovanni di Savigliano potranno finalmente pranzare nei nuovi locali della mensa. L’area verde esterna è ancora in fase di sistemazione, ma il Comune ha garantito che sarà accessibile quanto prima.

La prima campanella suona oggi, mercoledì 10 settembre e, a differenza dello scorso anno quando fu introdotta la settimana corta per il tempo normale alla Papa Giovanni, quest’anno l’orario resterà invariato.

Anche gli organici scolastici dell’Istituto Saviglianese sono quasi al completo, a conferma di un ritorno a una normale routine didattica.

Il cambiamento più significativo che riguarda dunque la scuola primaria di Borgo Pieve che fa parte del Comprensivo della Papa Giovanni, dove la nuova mensa è finalmente pronta e accoglierà i ragazzi del tempo pieno durante la pausa pranzo.

Nella scuola diretta dalla dirigente Daniela Calandri lo spazio non permette di far mangiare tutti i bambini in un unico turno, per cui saranno organizzati due turni distinti.

La nuova mensa è stata finanziata in larga parte con fondi PNRR, già conclusi, ma la scuola ha attivato diversi progetti PON che coinvolgeranno laboratori STEM e altre attività anche durante l’estate, oltre alla fine curricolare delle lezioni.

Durante la pausa estiva sono stati effettuati lavori di manutenzione e rinnovamento degli arredi: 25 nuovi banchi e sedie per una classe della primaria di Borgo Pieve, brandine sostitutive per l’asilo Gullino e piccoli interventi di rinfresco dei locali come il vano scala e l’ex aula di sostegno.

La zona ha visto interventi di tinteggiatura e sistemazione grazie a progetti come “Educare nel bello” della Fondazione CRCuneo.