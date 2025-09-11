A Savigliano l’inaugurazione della stele AIDO dedicata ai donatori di organi

Sarà inaugurata domani, venerdì 12 settembre, alle 11, nei giardini antistanti l’ospedale Santissima Annunziata di via Ospedali 9, la stele dedicata ai donatori di organi, tessuti e cellule, voluta dal Gruppo AIDO Intercomunale di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano.

L’opera rappresenta un segno di riconoscenza verso chi ha scelto di compiere il gesto di generosità più grande, regalando nuova vita attraverso la donazione.

Il presidente del Gruppo Intercomunale, dottor Pasquale Portolese, anestesista-rianimatore ed ex Coordinatore Ospedaliero per i Prelievi di Organi e Tessuti dell’ospedale di Savigliano, guiderà la cerimonia insieme ai rappresentanti dell’AIDO Provinciale e dell’ASL CN1.

Lo scorso anno il Gruppo AIDO comunale di Savigliano ha ampliato il proprio raggio d’azione, trasformandosi in “Intercomunale” per includere anche i Comuni di Marene e Monasterolo di Savigliano, secondo le direttive di AIDO Nazionale.

In quella occasione, l’Assemblea Straordinaria aveva eletto all’unanimità le nuove cariche: oltre al presidente Portolese, Marta Bossolasco è vicepresidente vicaria, Liliana Cimiero vicepresidente, Alberto Casasole amministratore e tesoriere, Giuseppina Vallauri segretaria, con Rosanna Spada, Antonella Mondino e Maria Domenica Pintimalli consiglieri.

Il Gruppo intercomunale, insieme ad AIDO Provinciale e all’ASL CN1, è inoltre impegnato nel progetto “Porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te”, che porta incontri informativi e divulgativi negli istituti scolastici superiori saviglianesi, per sensibilizzare le nuove generazioni al valore della donazione.

L’inaugurazione della stele sarà quindi non solo un momento di memoria e riconoscenza, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza della scelta consapevole del dono, gesto che trasforma il dolore in speranza.