 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 11 settembre 2025, 17:57

A Savigliano l’inaugurazione della stele AIDO dedicata ai donatori di organi

Domani la cerimonia nei giardini antistanti l’ospedale Santissima Annunziata. Un simbolo di gratitudine e un’occasione di sensibilizzazione al “dono”

La campionessa di nuoto Sara Curtis con i dottor Pasquale Portolese (al centro) durante una giornata di divulgazione della donazione organi

La campionessa di nuoto Sara Curtis con i dottor Pasquale Portolese (al centro) durante una giornata di divulgazione della donazione organi

Sarà inaugurata domani, venerdì 12 settembre, alle 11, nei giardini antistanti l’ospedale Santissima Annunziata di via Ospedali 9, la stele dedicata ai donatori di organi, tessuti e cellule, voluta dal Gruppo AIDO Intercomunale di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano.

L’opera rappresenta un segno di riconoscenza verso chi ha scelto di compiere il gesto di generosità più grande, regalando nuova vita attraverso la donazione.

Il presidente del Gruppo Intercomunale, dottor Pasquale Portolese, anestesista-rianimatore ed ex Coordinatore Ospedaliero per i Prelievi di Organi e Tessuti dell’ospedale di Savigliano, guiderà la cerimonia insieme ai rappresentanti dell’AIDO Provinciale e dell’ASL CN1.

Lo scorso anno il Gruppo AIDO comunale di Savigliano ha ampliato il proprio raggio d’azione, trasformandosi in “Intercomunale” per includere anche i Comuni di Marene e Monasterolo di Savigliano, secondo le direttive di AIDO Nazionale.

In quella occasione, l’Assemblea Straordinaria aveva eletto all’unanimità le nuove cariche: oltre al presidente Portolese, Marta Bossolasco è vicepresidente vicaria, Liliana Cimiero vicepresidente, Alberto Casasole amministratore e tesoriere, Giuseppina Vallauri segretaria, con Rosanna Spada, Antonella Mondino e Maria Domenica Pintimalli consiglieri.

Il Gruppo intercomunale, insieme ad AIDO Provinciale e all’ASL CN1, è inoltre impegnato nel progetto “Porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te”, che porta incontri informativi e divulgativi negli istituti scolastici superiori saviglianesi, per sensibilizzare le nuove generazioni al valore della donazione.

L’inaugurazione della stele sarà quindi non solo un momento di memoria e riconoscenza, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza della scelta consapevole del dono, gesto che trasforma il dolore in speranza.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium