Calcio balilla, che passione: a Roburent il “Trofeo San Giacomo”

Un weekend all'insegna dello sport e delle tradizioni attende gli appassionati di calcio balilla e i curiosi a San Giacomo di Roburent, dove si svolgerà il “Trofeo San Giacomo”.

L’evento, organizzato dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali in stretta collaborazione con l'associazione locale Essere San Giacomo, punta a coinvolgere grandi e piccoli.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale oltre che dal Comune di Roburent e dalla Provincia di Cuneo, promette di richiamare atleti e spettatori da tutta Italia.

Questo il programma: venerdì 12 settembre, alle ore 19, presentazione dell’evento. A seguire quadrangolare al maxi calcio balilla 11 vs 11 tra partner ed istituzioni.

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 10, gioco libero e pratica con istruttori. Dopo la pausa pranzo, a partire dalle ore 14,30, Torneo Under 14, Adulto e Under 14, Doppio misto (uomo – donna). Al termine premiazioni e saluti istituzionali. Dalle ore 20,30 attività promozionale con il Torneo “Total Baraonda” e premiazione finale.

Domenica 14 settembre presentazione e inizio “Trofeo San Giacomo di Roburent”, dalle ore 9,30, con Doppio Open (no Pro in coppia), Doppio Veterani e Femminile. Alle 19 finale e cerimonia di premiazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ai numeri di telefono 3489063979 oppure 3348017150.



