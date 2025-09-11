Octavia lancia la Scuola di Politica “Futuro Rurale”

L’Associazione Octavia dà il via alla prima edizione della Scuola di Politica “Futuro Rurale”, un’iniziativa dedicata ai giovani cittadini e cittadine attivi under 40 interessati a mettersi in gioco per lo sviluppo dei piccoli comuni. L’appuntamento è fissato da venerdì 3 a domenica 5 ottobre nei comuni di Moretta e Torre San Giorgio, con tre intense giornate di formazione, confronto e dialogo.

Il progetto intende avvicinare i giovani alle istituzioni e alle pratiche di partecipazione civica, stimolando la nascita di nuove progettualità dal basso attraverso tavole rotonde, laboratori di co-progettazione e workshop esperienziali sul territorio. La scuola si propone come uno spazio di sperimentazione per chi desidera contribuire attivamente alla crescita e alla gestione del proprio contesto locale.

La partecipazione è gratuita e aperta a un massimo di 25 giovani tra i 18 e i 40 anni: cittadini, studenti e amministratori locali. Durante le giornate verranno affrontati i temi cruciali per le “Terre di Mezzo”, territori colpiti da fenomeni come lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione, l’emigrazione giovanile e la carenza di servizi e opportunità culturali e ricreative.

Il programma prevede anche un laboratorio di envisioning collettivo promosso dall’Ufficio Studi e Ricerche di Fondazione CRC, che si terrà al Rondò dei Talenti di Cuneo il pomeriggio di sabato 4 ottobre, con il coinvolgimento di una delegazione di partecipanti. Al termine, sarà presentata pubblicamente la Carta dei Giovani di Octavia, documento che raccoglierà obiettivi e aspirazioni emersi durante i lavori.

Il percorso formativo nasce dall’ascolto dei bisogni e delle proposte dei giovani del territorio, raccolti in un incontro di co-progettazione ospitato lo scorso giugno al Castello di Cardè. La scuola vede la partecipazione attiva di giovani amministratori e amministratrici dei Comuni di Octavia, enti locali, associazioni giovanili, facilitatori ed esperti di settore.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del bando “Linee guida per il sostegno a scuole di politica 2024” della Fondazione Compagnia di San Paolo, con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT e Fondazione CR Saluzzo. La Scuola di Politica è organizzata dall’Associazione Octavia, con il patrocinio del Parco del Monviso e il supporto di Ideazione srl.

Octavia, associazione senza scopo di lucro nata nel 2016, riunisce sedici Comuni della pianura cuneese – da Cardè a Vottignasco – con l’obiettivo di valorizzare risorse produttive, culturali e tradizionali, stimolando crescita e sviluppo sociale ed economico.

In caso di iscrizioni superiori al numero massimo previsto, sarà data priorità ai giovani residenti o legati da vincoli familiari al territorio di Octavia.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a associazioneoctavia@gmail.com

