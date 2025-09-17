 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 17 settembre 2025, 11:57

Cervere, sfide e nuove occasioni sul territorio: dopo la Festa di Santa Croce gli appuntamenti con Cheese e la storica Fiera del Porro

Lo annuncia il sindaco Corrado Marchisio, con il paese pronto a promuovere senza sosta le sue tradizioni e i suoi prodotti

Cervere, sfide e nuove occasioni sul territorio: dopo la Festa di Santa Croce gli appuntamenti con Cheese e la storica Fiera del Porro

Si è chiusa lunedì 15 settembre a Cerveer, con la storica “Fiera bovina di Santa Croce”, l’omonima “Festa di Santa Croce”: rassegna di sport, gastronomia, musica e tradizioni locali.

A testimoniare la riuscita dell’intera manifestazione il sindaco Corrado Marchisio (nella foto in compagnia anche in compagnia del senatore Giorgio Maria Bergesio, suo concittadino), che si è portato oltre, lanciando un messaggio nei confronti della partente rassegna braidese, questo weekend, di “Cheese” e della prossima “Fiera del Porro locale” (in programma invece dall’8 al 23 novembre).

"Insieme per la Fiera Bovina, lanciati per Cheese, uniti per la Fiera del Porro Cervere! Un anno nuovo, nuove sfide e nuove occasioni per celebrare le eccellenze del nostro territorio. – annuncia soddisfatto il primo cittadino - La nostra comunità si unisce per promuovere e valorizzare le nostre tradizioni e i nostri prodotti tipici".

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium