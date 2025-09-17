Corneliano d'Alba, Francesca Gerbi presenta il suo romanzo "Forse"

Venerdì 19 settembre alle ore 20.45, il Centro Culturale Cascina del Parroco di Corneliano d'Alba ospiterà la presentazione del romanzo "Forse" di Francesca Gerbi, un'opera che invita a riflettere sulla fragilità umana attraverso le storie intrecciate di una vivace comunità parigina.

"Forse" è un racconto intenso e commovente che segue Colette, una portinaia dal passato misterioso, la cui vita viene stravolta da una lettera inaspettata. Attraverso i suoi occhi e quelli degli altri personaggi, tra cui l'artista Vincent e la giovane Awa, il romanzo mette in luce come la vulnerabilità sia una condizione universale che unisce tutte le persone, indipendentemente dalle loro esperienze.

Francesca Gerbi, con il suo stile narrativo elegante e coinvolgente, ci guida nel cuore pulsante di Parigi, esplorando le ombre e le luci dell'animo umano.

Durante la serata, l'autrice presenterà il libro e discuterà con il pubblico della sua ispirazione e del processo creativo. Sarà un'opportunità unica per conoscere più a fondo la storia e i temi del romanzo.

L'evento è aperto a tutti e si svolgerà presso il Centro Culturale Cascina del Parroco, un luogo ideale per immergersi nella cultura e nella letteratura.