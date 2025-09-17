A Saluzzo un sabato sera fuori dell’ordinario con “Artisti di Strada Show" 2025

Data da segnare: “Artisti di Strada Show 2025” sabato 20 settembre ,dalle 21 alle 24, nel centro cittadino. E' un debutto nel panorama degli eventi saluzzesi e vuole essere una serata di super intrattenimento per la tutta la famiglie, grandi e bambini e per chi viene da fuori.

L’iniziativa precede e prepara il terreno a "Negozi in strada" e "Sport in piazza" che avranno il palcoscenico il giorno dopo, domenica 21 settembre.

Organizzatore è l’associazione Saluzzo che r-Esiste APS, sodalizio nato nel 2023 per promuove consapevolezza e confronto su temi culturali, sociali e spirituali, offrendo spazi liberi di riflessione e partecipazione.

Cosa c’è in programma?

Sette “Super Artisti di Strada” conosciuti in molte città italiane per le loro performances, selezionati dall'associazione per originalità e talento, che si esibiranno in spettacoli di musica e arti circensi in più punti della città.

Saranno dislocati in sette postazioni fisse di spettacolo lungo l'area pedonale del centro: davanti al sagrato del Duomo, in corso Italia, via Silvio Pellico, piazza Cavour sotto l’ala di ferro, presso il rialzo della fontana di piazza Garibaldi

"Un sabato sera fuori dall'ordinario - promettono gli organizzatori - per vivere un'esperienza inedita, fra diversi stili musicali, divertimento, e atmosfere frizzanti e acrobatiche".

Tutti sono invitati, la partecipazione è libera

L’iniziativa è patrocinata e supportata dalla Città di Saluzzo, Fondazione Bertoni, Confcommercio Saluzzo-80 anni, Centro Commerciale Naturale.

Sono sponsor Birrificio La Granda, Eita Saluzzo - Luce e Gas.