Trekking romanico-paleontologico sull'AltraVia

Continuano gli appuntamenti del progetto “AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona” che unirà sport all’aria aperta, educazione ambientale, innovazione e introspezione sul tracciato dell’AltraVia mettendo in rete realtà locali di quattro province diverse, Torino, Asti, Cuneo e Savona toccate dal cammino. Il progetto è sostenuto della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura” e dal contributo di Fondazione De Mari CR Savona e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Sabato 4 ottobre 2025 è in programma un trekking escursionistico ad anello che percorrerà parte della seconda e della terza tappa dell’AltraVia con partenza da Montafia (AT). L’escursione è adatta a camminatori allenati e prevede l’intera giornata di cammino con pranzo al sacco. Il ritrovo è previsto alle ore 8:00 nella Piazza Camillo Riccio a Montafia (AT).

I partecipanti saranno accompagnati da una guida turistica e una guida naturalistica in un’escursione di circa 21km. L’iniziativa si propone come un’occasione unica per scoprire il ricco patrimonio naturalistico, paleontologico e artistico della provincia di Asti.

Durante l’escursione, i partecipanti attraverseranno alcuni dei paesaggi più suggestivi del Basso Monferrato, immergendosi nei boschi della Riserva Naturale Valle Andona, Valle Botto e Val Grande, istituita nel 1985 per tutelare un'area straordinaria dal punto di vista geologico e ambientale. La zona, che circa 200 milioni di anni fa era sommersa dalle acque dell’antico oceano della Tetide, è oggi celebre per i suoi numerosi ritrovamenti fossili, tra cui quello di un delfino del Pliocene rinvenuto proprio lungo il sentiero che verrà percorso.

Il trekking offrirà anche la possibilità di esplorare importanti testimonianze del patrimonio architettonico locale, grazie alla visita a tre chiese storiche:

· San Giorgio di Bagnasco, pieve romanica del XII secolo situata nel cimitero di Bagnasco;

· San Secondo di Cortazzone, celebre per i suoi simbolismi scolpiti e per l'eccezionale valore artistico;

· San Bartolomeo, immersa nei boschi della riserva e risalente al 1345;

INFO TECNICHE DEL TREKKING

· Punto di ritrovo: Piazza Camillo Riccio a Montafia (AT)

· Orario di ritrovo: 8:00

· Orario di partenza: 8:30

· Orario di arrivo: 17:30

· Percorso: 21km

· Dislivello: 500 m

ISCRIZIONI

Evento gratuito, iscrizione obbligatoria (posti limitati) su www.turismoinlanga.it .

Per informazioni su AltraVia: www.altravia.info .

ALTRAVIA

L’AltraVia è un cammino che si snoda per 200 Km lungo 9 tappe percorribili a piedi o 5 tappe in mountain bike. In Piemonte, attraversa le province di Torino, Asti e Cuneo percorrendo territori dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità: Monferrato, Roero e Langhe. La metà del percorso è rappresentata dalla città di Alba, pregna di attrattive storiche ed enogastronomiche. Si attraversano poi ampie vallate, per arrivare a scoprire la città di Savona e toccare il mar Ligure.

AltraVia è un percorso privo di difficoltà tecniche, con tappe omogenee in termini di lunghezza chilometrica, fruibile tutti i mesi dell’anno. Il tragitto prevede sentieri, strade bianche e tratti stradali poco frequentati che attraversano città famose, borghi storici medievali e piccole borgate. Attraverso un tipo di turismo lento permette di scoprire magnifici angoli nascosti di un vasto territorio, valorizzando ricchezze culturali, architettoniche, enogastronomiche e storiche.

AltraVia ha il fine di valorizzare territori non toccati fino ad ora dal turismo, l’obiettivo di contribuire al sostegno dell’economia locale di esercizi commerciali, piccole comunità, enti locali. L’ambizione principale del Progetto è di divenire la prima via escursionistica dell’Italia Nord Occidentale a lunga percorrenza, al di fuori dell’arco alpino.

IL PROGETTO

AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona è un progetto che unisce sport all’aria aperta, educazione ambientale e crescita personale lungo il percorso escursionistico dell’AltraVia. Coinvolge le province di Torino, Asti, Cuneo e Savona, mettendo in rete realtà locali e promuovendo un turismo lento, sostenibile e consapevole.

Ispirato al modello One Health, il progetto valorizza il legame tra salute umana, animale e ambientale, attraverso attività come trekking, e-bike, laboratori per giovani, momenti di introspezione, incontri su cambiamento climatico e salute sportiva. Prevede strumenti pratici come una mappa cartacea, un “passaporto del camminatore” e contenuti digitali sulle buone pratiche, con l’obiettivo di rendere l’AltraVia il primo cammino interamente percorribile in e-bike e un modello di fruizione responsabile del territorio.

