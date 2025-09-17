Un’edizione da record quella del Festival Illustrada [FOTO]

Un’affluenza da record per la nona edizione del Festival Illustrada che si è tenuto in Piazza Maggiore a Mondovì dal 12 al 14 settembre. A trainare la folla, l’illustre ospite d’onore Rébecca Dautremer che nei giorni precedenti ha tenuto un workshop di illustrazione per aspiranti professionisti.

Luogo cardine del festival è stato il Museo della Ceramica che durante il weekend ha registrato 1329 ingressi e che ha ospitato le mostre delle Illustratrici ospiti Rébecca Dautremer, Ester Armanino, vincitrice del premio Gigante delle Langhe per il miglior albo 2025, e Alessia Iorno, vincitrice della seconda edizione del concorso di Illustrada “Il mio primo libro di figure”.

Ad animare la piazza, oltre 40 illustratori e illustratrici, che hanno messo in mostra le loro opere, e il salotto del libro gestito dai librai di due librerie indipendenti di Mondovì: Confabula e il Banco, i quali dichiarano che in soli due giorni sono stati acquistati oltre 300 albi illustrati.

«Quest’anno più che mai, la cornice medievale di piazza Maggiore si è trasformata in un palcoscenico culturale a cielo aperto capace di trascendere i confini locali per farsi canto universale dell’illustrazione e della letteratura per ragazzi» il commento del sindaco, Luca Robaldo, dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. «Merito di Illustrada e della sua lungimiranza, ma soprattutto di persone e professionisti che anno dopo anno sono riusciti a costruire una manifestazione unica nel suo genere, dove la ricerca dell’eccellenza qualitativa è diventata un elemento di attrazione intergenerazionale, nonché un volano turistico per l’intera città. Grazie all’associazione Illustrada, quindi, per un’edizione così entusiasmante culminata con la presenza di un’artista di fama internazionale quale Rébecca Dautremer: fin da ora, come Amministrazione comunale di una città storicamente definita “del libro”, non possiamo che supportare e accompagnare i futuri passi di un festival d’eccellenza di cui siamo fieri e orgogliosi».

La squadra di Illustrada Associazione Culturale è già all’opera per pensare a una scoppiettante decima edizione che sperano possa essere ancora meglio di quella appena passata: l’asticella ormai è altissima.





Foto di Martina Marabotto



