Pigiama Run: la solidarietà corre ad Alba e in oltre 40 città italiane

Venerdì 26 settembre torna la Pigiama Run, la camminata (ma anche corsa e, da quest’anno, biciclettata) in pigiama organizzata dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per sostenere i bambini malati di tumore.

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione si svolgerà in contemporanea in più di 40 città italiane – tra cui Cuneo, Alba, Verzuolo, Martignana e Rifreddo – e ogni donazione sarà destinata alle pediatrie oncologiche e ai servizi di supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Pigiami a righe, a pois, colorati, eleganti o spiritosi: il 26 settembre questi comuni saranno invasi da una folla allegra e solidale. L’iniziativa cade nel mese di settembre, dedicato a livello internazionale al Gold Ribbon, il nastrino dorato che simboleggia la sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

Il programma ad Alba

Il ritrovo è fissato dalle 18 sul piazzale in Corso Barolo 8b ( di fronte al ristorante APRO e di fianco al nuovo Mercatò) per il ritiro del pacco gara e un riscaldamento guidato da istruttori di atletica e da un gruppo di ragazze della palestra TITANS che si esibiranno nelle loro acrobatiche attività di Cheerleading,

Radio Alba trasmetterà in diretta l’evento con intrattenimento e musica

La partenza è prevista per le 18.30 con due percorsi che si snodano lungo il marciapiede di Corso Europa, via dell’Acquedotto, Strada Gamba di Bosco , sino alla rotonda della vigna in via Ognissanti , con svolta lungo l’anello di Viale Masera (tetti blu) e ritorno su corso Europa con arrivo allo stesso punto di partenza per un percorso di circa 3,5 km.

Mentre il secondo percorso si prolungherà dalla rotonda della vigna su via Ognissanti sino a via Dario Scaglione , svolta su corso Europa, anello dei “tetti blu” all’interno del quartiere Masera e ritorno su Corso Europa , per un percorso di circa 5 Km.

Al termine: ristoro e tanta musica .

Un aiuto concreto ai bambini

Il ricavato della Pigiama Run 2025 sarà devoluto da LILT Cuneo, in collaborazione con i reparti di pediatria oncologica dell’ospedale di Savigliano, a progetti di reinserimento nella quotidianità dei giovani pazienti oncologici, con particolare attenzione a:

Cure di supporto sanitarie (oculistiche, dentistiche, fisioterapiche, logopediche, protesiche)

Sostegno educativo e scolastico per colmare i ritardi dovuti ai lunghi ricoveri

Attività fisiche, ludiche e ricreative per contrastare l’isolamento sociale

L’obiettivo è superare i 13.700 euro raccolti nel 2024.

Iscrizioni

Donazione minima: 15 euro adulti, 5 euro bambini under 7

Ai primi 1.200 iscritti: pettorale + pacco gara ricco di omaggi degli sponsor

Ricordiamo a tutti di portare la luce frontale o la torcia del telefonino: accendi la tua luce, illumina la spe ranza

Al ristoro finale, pane della LILT offerto dall’Associazione Panificatori della Provincia di Cuneo , Panetteria Giacosa con olio extravergine di oliva (simbolo di prevenzione oncologica) , piatto di pasta offerto dall’APRO , ed altre galuperie! SHAPE

La Pigiama Run 2025si svolge con il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, CONI, Sport e Salute, Comuni di Cuneo, Alba, Verzuolo, Martignana e Rifreddo

Iscrizioni online: HYPERLINK "http://www.pigiamarun.it/cuneo"

_newwww.pigiamarun.it/cuneo

Contatti locali:

Cuneo – 0171/697057 – cuneo@legatumoricuneo.it

Alba – 0173/290720 – alba@legatumoricuneo.it

Saluzzo – 0175/42344 – saluzzo@legatumoricuneo.it