De Rita apre il corso "Camminare insieme" con l'incontro dal titolo "Dalla frammentazione ai valori unificanti"

Venerdì 19 settembre alle ore 21 inizia il corso "Camminare insieme" con il primo incontro dal titolo "Dalla frammentazione ai valori unificanti", tenuto dall'ingegner Giorgio De Rita, segretario generale del CENSIS di Roma.

L'appuntamento, che si svolgerà al salone della parrocchia San Paolo in via Fenoglio 47 a Cuneo, sarà il primo di una serie di nove incontri pensati per ritrovare i legami in una società sempre più individualista e frammentata.

De Rita analizzerà i meccanismi che hanno portato alla disgregazione del tessuto sociale e cercherà di indicare le possibili soluzioni per ricostruire un sistema di valori condivisi e un senso di comunità.

Il corso proseguirà poi il 26 settembre con il dottor Stefano Ojetti, che parlerà dell'empatia nel rapporto tra medico e paziente.

Gli incontri si svolgeranno di venerdì alle ore 21 nel salone della Parrocchia S. Paolo in via B. Fenoglio, 47 - Cuneo.

Il costo di iscrizione è di 30 euro per i singoli, 40 euro per nucleo familiare (max 4 persone) e 5 euro per gli studenti. Il corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.