 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 19 settembre 2025, 11:10

De Rita apre il corso "Camminare insieme" con l'incontro dal titolo "Dalla frammentazione ai valori unificanti"

Venerdì 19 settembre alle 21 alla Parrocchia San Paolo il segretario generale del CENSIS per il primo incontro della rassegna

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Venerdì 19 settembre alle ore 21 inizia il corso "Camminare insieme" con il primo incontro dal titolo "Dalla frammentazione ai valori unificanti", tenuto dall'ingegner Giorgio De Rita, segretario generale del CENSIS di Roma.

L'appuntamento, che si svolgerà al salone della parrocchia San Paolo in via Fenoglio 47 a Cuneo, sarà il primo di una serie di nove incontri pensati per ritrovare i legami in una società sempre più individualista e frammentata.

De Rita analizzerà i meccanismi che hanno portato alla disgregazione del tessuto sociale e cercherà di indicare le possibili soluzioni per ricostruire un sistema di valori condivisi e un senso di comunità.

Il corso proseguirà poi il 26 settembre con il dottor Stefano Ojetti, che parlerà dell'empatia nel rapporto tra medico e paziente.

Gli incontri si svolgeranno di venerdì alle ore 21 nel salone della Parrocchia S. Paolo in via B. Fenoglio, 47 - Cuneo.

Il costo di iscrizione è di 30 euro per i singoli, 40 euro per nucleo familiare (max 4 persone) e 5 euro per gli studenti. Il corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.

Info: don Gianni Falco 340.3317478

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium