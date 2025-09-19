eVISO porta l'energia verde a Cheese: tecnologia e tradizione si incontrano a Bra

eVISO è protagonista a Cheese 2024 con un imponente stand verde in piazza XX Settembre che riflette la filosofia dell'azienda: fornire energia 100% rinnovabile e certificata all'intera manifestazione. La tech company saluzzese, nota per il suo Center of Collective Intelligence e per l'approccio innovativo al mercato energetico, ha creato uno spazio dove il claim "In ogni forma, la giusta energia" prende vita attraverso un ricco palinsesto di eventi. Il programma prevede degustazioni guidate con eccellenze del territorio come La Rachilana, Caseificio Tortalla e Monchiero Vini, laboratori di tessitura e ricamo con realtà sociali come Penelope Aps e I Passatempi di Griselda, oltre alla presentazione di due borse di studio sulla comunicazione in agricoltura dedicate alla memoria di Azio Citi, cofondatore di Slow Food. Un approccio che coniuga tecnologia, sostenibilità e valorizzazione del territorio, perfettamente allineato con il tema di Cheese 2024 "C'è tutto un mondo intorno".

Per approfondire il significato di questa presenza, abbiamo incontrato Franco Pancino, direttore commerciale canale vendite luce gas di eVISO, e Federica Pajrone dell'ufficio marketing, a voi l'intervista.