 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 29 settembre 2025, 11:19

Alba: corso di danze occitane e folk in bocciofila

Corso condotto da Alice Rinaldi e Franca Monchiero

Alba: corso di danze occitane e folk in bocciofila

Martedì 7 ottobre alle 21 riprenderà il corso di danze occitane e folk nella palestra della Bocciofila di Alba in corso Nino Bixio 40, condotto da Alice Rinaldi e Franca Monchiero.

Nel corso delle lezioni, che saranno sempre seguite da un’ora di ballo libero aperto a tutti, verranno introdotte le principali danze occitane e le danze tradizionali più diffuse nel mondo del Balfolk internazionale. Non occorre essere in coppia.

Chi volesse provare a conoscere questo mondo può partecipare martedì 7 alla serata di presentazione gratuita.

Informazioni dettagliate sul programma e i costi di partecipazione sono disponibili nel gruppo Albesi in Folk su Facebook o scrivendo a albesiinfolk@gmail.com.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium