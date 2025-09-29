Alba: corso di danze occitane e folk in bocciofila

Martedì 7 ottobre alle 21 riprenderà il corso di danze occitane e folk nella palestra della Bocciofila di Alba in corso Nino Bixio 40, condotto da Alice Rinaldi e Franca Monchiero.
Nel corso delle lezioni, che saranno sempre seguite da un’ora di ballo libero aperto a tutti, verranno introdotte le principali danze occitane e le danze tradizionali più diffuse nel mondo del Balfolk internazionale. Non occorre essere in coppia.
Chi volesse provare a conoscere questo mondo può partecipare martedì 7 alla serata di presentazione gratuita.
Informazioni dettagliate sul programma e i costi di partecipazione sono disponibili nel gruppo Albesi in Folk su Facebook o scrivendo a albesiinfolk@gmail.com.