 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 01 ottobre 2025, 10:16

L'Associazione Cronometristi di Cuneo apre le porte ai nuovi allievi

Corso di formazione al via il 20 ottobre: requisiti età 18-65 anni

L'Associazione Cronometristi di Cuneo apre le porte ai nuovi allievi

Anche quest’anno l’Associazione Cronometristi di Cuneo ha deciso di organizzare un corso per Allievi Cronometristi.

Coloro che intendono iscriversi devono presentarsi: lunedì 20 ottobre alle 20,30 presso la sede della nostra Associazione in via A. Stoppani 18/ter a Cuneo.

Per ulteriori informazioni mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica crono.cuneo@ficr.it oppure telefonare in sede (0171696284) il martedì sera alle ore 21 o al 393 1410648 (presidente dell’associazione Ing. Camillo Roggiery).

Il corso prevede una serie di otto lezioni serali (indicativamente il lunedì e venerdì), il cui calendario sarà comunicato nella prima riunione, con una prova d’esame finale il superamento della quale dà diritto all’iscrizione in qualità di Allievo all’Associazione.

I requisiti da rispettare sono: avere almeno 18 anni al 31 dicembre 2025, cioè nati prima del 2008, e non aver superato i 65 anni, cioè nati non prima del 1961.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium