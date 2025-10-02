A Saluzzo e Fossano nascono due nuovi Centri del Riuso

Ridare vita a ciò che sembra non servire più, trasformare i rifiuti in risorse, coniugare la tutela dell’ambiente con la solidarietà sociale: sono questi i principi alla base dei nuovi Centri del Riuso promossi dal Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (CSEA) a Saluzzo (via Don Soleri) e a Fossano (via Salmour 7) con la gestione affidata alla Cooperativa sociale Il Ramo.

Veri e propri luoghi di comunità, i Centri nascono per ridurre gli sprechi e costruire opportunità di inclusione, grazie a un modello concreto di economia circolare che si traduce in occasioni di lavoro, risparmio e partecipazione attiva dei cittadini.

I due centri saranno inaugurati entrambi sabato 11 ottobre: alle ore 11.00 a Saluzzo e alle ore 17.00 a Fossano.

Nei Centri del Riuso sarà possibile donare oggetti in buono stato (arredi, articoli per l’infanzia, abbigliamento, giochi, strumenti musicali, utensili, ecc.) oppure acquistarli a prezzi accessibili, contribuendo così a una filiera virtuosa che coniuga sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Ogni oggetto che trova una seconda vita evita lo smaltimento oneroso e diventa occasione di risparmio, sostenibilità e solidarietà.

Parallelamente, i Centri attiveranno percorsi di inserimento lavorativo e momenti di educazione ambientale, con laboratori e attività aperte alla cittadinanza.

“Con i Centri del Riuso –sottolinea il presidente del Consorzio SEA Fulvio Rubiolo– dimostriamo che la gestione dei rifiuti non è solo un servizio tecnico, ma un investimento sul futuro delle nostre comunità. Dare nuova vita agli oggetti significa ridurre l’impatto ambientale, ma anche creare occasioni di inclusione e responsabilità condivisa. È un progetto che unisce istituzioni, cooperative e cittadini in un percorso concreto di sostenibilità”.

“La Cooperativa Sociale Il Ramo –dichiara il presidente Luca Miglietti– opera sul territorio da oltre trent’anni, e da oggi mette a disposizione dei Centri del Riuso la propria esperienza nell’ambito dell’inclusione sociale e della promozione di stili di vita sostenibili. Un impegno che abbiamo già consolidato attraverso la gestione di due negozi di abiti usati a Fossano (Bottega23) e a Bra (La Gruccia). Desideriamo ringraziare il Consorzio per aver condiviso la convinzione che l’economia circolare sia strettamente connessa all’inclusione sociale”.

Orari di apertura dei Centri del Riuso