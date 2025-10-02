 / Attualità

Attualità | 02 ottobre 2025, 19:59

Anche Bene Vagienna anticipa l’accensione gli impianti di riscaldamento

L'Amministrazione comunale: “L'obiettivo è quello di fornire un sostegno concreto ai cittadini più vulnerabili, assicurando loro un ambiente caldo e confortevole durante questo periodo di freddo intenso”

Anche Bene Vagienna anticipa l’accensione gli impianti di riscaldamento

Sulla scia di Fossano, date le temperature rigide già arrivate in questi giorni, il sindaco Claudio Ambrogio e l'Amministrazione comunale di Bene Vagienna hanno ritenuto opportuno emanare un'ordinanza di accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.

La decisione è giunta per garantire il benessere e la salute dei cittadini, in particolare delle persone anziane, fragili e con particolari patologie.

L'obiettivo- commenta la stessa Amministrazione - è quello di fornire un sostegno concreto ai cittadini più vulnerabili, assicurando loro un ambiente caldo e confortevole durante questo periodo di freddo intenso.

L'ordinanza prevede l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento per consentire ai cittadini di usufruire di un ambiente caldo e confortevole.

Vogliamo confermare il nostro impegno a sostegno dei cittadini, in particolare quelli più fragili e si impegna a fare tutto il possibile per garantire loro un inverno tranquillo e sereno”.


 

Cristiano Sabre

