Anche Bene Vagienna anticipa l’accensione gli impianti di riscaldamento

Sulla scia di Fossano, date le temperature rigide già arrivate in questi giorni, il sindaco Claudio Ambrogio e l'Amministrazione comunale di Bene Vagienna hanno ritenuto opportuno emanare un'ordinanza di accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.

La decisione è giunta per garantire il benessere e la salute dei cittadini, in particolare delle persone anziane, fragili e con particolari patologie.

“L'obiettivo- commenta la stessa Amministrazione - è quello di fornire un sostegno concreto ai cittadini più vulnerabili, assicurando loro un ambiente caldo e confortevole durante questo periodo di freddo intenso.

L'ordinanza prevede l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento per consentire ai cittadini di usufruire di un ambiente caldo e confortevole.

Vogliamo confermare il nostro impegno a sostegno dei cittadini, in particolare quelli più fragili e si impegna a fare tutto il possibile per garantire loro un inverno tranquillo e sereno”.



