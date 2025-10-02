Lavori della Provincia al "Mucci"di Bra: chiude temporaneamente il controviale di viale della Costituzione

Vista la richiesta della Provincia di Cuneo relativamente a lavori edili all’IIS “Velso Mucci” di Bra, nei prossimi giorni vigerà divieto di transito e sosta in viale della Costituzione, in particolare nel controviale da Largo Unità d’Italia a viale Risorgimento, con direzione via E. Brizio. Il divieto sarà in vigore nei giorni 06, 08, 09, 10, 13 e 14 ottobre 2025, dalle ore 8 alle ore 18, per consentire le lavorazioni in programma (ord. 447/25).