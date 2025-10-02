Coloratissimo Autunno, Coldiretti Cuneo: "In piazza le eccellenze dell'ortofrutta fossanese"

Un’annata segnata da piogge persistenti in primavera e da un’estate di siccità e temporali violenti non ha impedito all’ortofrutticoltura fossanese e provinciale di confermare, anche nel 2025, standard qualitativi elevati.

Lo evidenzia Coldiretti Cuneo, che rinnova la collaborazione con il Comune di Fossano per il tradizionale appuntamento con “Coloratissimo Autunno”, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in piazza Dompè, dedicato a valorizzare i prodotti agricoli locali e a favorire l’incontro diretto tra produttori e consumatori.

Quest’anno Coldiretti trasforma la propria partecipazione in una vera e propria settimana di Coloratissimo Autunno, arricchendo il calendario con nuove iniziative. Già a partire da martedì 7 ottobre, le scolaresche parteciperanno a un laboratorio didattico in campo, organizzato nell’ambito del progetto Educazione alla Campagna Amica, per imparare a conoscere e toccare con mano frutta e prodotti legati alla stagionalità.

Come da tradizione invece, sabato 11, dalle ore 15 alle 20, e domenica 12 ottobre, dalle ore 9 alle 18, piazza Dompè ospiterà la mostra mercato delle eccellenze stagionali del territorio, principalmente ortofrutticole, con i produttori agricoli di Coldiretti Campagna Amica.

Ulteriore novità di quest’edizione sarà lo spazio dedicato agli adulti: domenica 12 ottobre è in programma la degustazione guidata in collaborazione con ONAFRUT (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Frutta), dalle ore 15:30 alle 16:30, durante la quale sarà possibile assaggiare diverse varietà di mele e valutarne le proprietà organolettiche. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria ai numeri 366 5752531 – 0171 447280, fino a esaurimento posti.

“Il 2025 conferma le difficoltà di un settore agricolo sempre più esposto a eventi climatici estremi e a costi di produzione crescenti – afferma Raffaele Tortalla, Presidente Coldiretti di Zona Fossano –. Nonostante ciò, i nostri produttori hanno saputo garantire qualità e quantità, ma restano criticità lungo la filiera, tra ritardi nei pagamenti e prezzi riconosciuti insufficienti a coprire i costi”.

“Il nostro impegno – aggiunge Ivan Matteodo, Segretario Coldiretti di Zona Fossano – è quello di valorizzare il lavoro delle imprese agricole locali e, al contempo, rafforzare il dialogo con i consumatori, sempre più attenti a scegliere cibo genuino, sostenibile e a Km zero. Con la settimana di Coloratissimo Autunno vogliamo ribadire che acquistare prodotti locali significa sostenere l’economia del territorio e preservarne l’identità agricola”.