"Lo sport fortifica, lo studio nobilita": prorogato al 15 ottobre il termine di partecipazione al progetto

Fissate a 13 le borse di studio (gift card) con proroga delle domande a mercoledì 15 ottobre le decisione assunte dal recente Consiglio Direttivo AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero che in collaborazione con l'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra ed AIDO Sezione Provinciale di Cuneo coordina un progetto storico giunto alla 19^ edizione.

"Siamo davvero soddisfatti della grande risposta che stiamo ricevendo da parte degli studenti di tutta la provincia "Granda" che via via nei giorni passati hanno dato concretezza alla domanda di partecipazione al progetto "Lo sport fortifica, lo studio nobilita" legato all'anno scolastico 2024/25 che andrà a riconoscere gli studenti delle medie di primo e secondo grado e novità di questa nuova "avventura" l'ambito universitario" - afferma Gianfranco Vergnano Presidente AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, a cui fa eco il dirigente dell'UNVS Sezioen di Bra Giuseppe Gandino - "Se è vero che tante sono le domanda pronte per esser valutate sulla base dei risultati scolastici e sportivi ottenuti, abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di richiesta di proroga temporale e vista l'intenzione di dare a tutti una bella occasione di sostegno e riconoscimento di premi del controvalore cad. di Euro 250, la sinergia con il team dirigente AIDO ha portato a fissare nella data del 15 ottobre il termine ultimo di ricezione delle singole richieste di partecipazione da inviare alla casella email "unvs.sezione.bra@gmail.com".