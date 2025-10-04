Ad Alba, la rassegna espositiva “Byakugan - L'occhio bianco”

Da settembre 2025 fino all’ estate 2026 è prevista la rassegna espositiva di arte visiva: “Byakugan - L'occhio bianco” (sguardo a 360 gradi sull’arte visiva del territorio), a cura di Movimento artistico Antidoto e associazione culturale 111, presso il locale #sempreinBolla in piazza Pertinace 1 ad Alba.

Il nome della rassegna è ispirato alla celebre saga Naruto in cui gli “occhi bianchi” sono una delle tre più potenti arti oculari. L’augurio e l’invito per gli spettatori è infatti di imparare a guardare sempre più profondamente ciò che ci circonda, trovando sempre nuovi stimoli e chiavi di lettura interessanti della realtà. Trattandosi di un locale musicale, spesso il tema delle opere sarà proprio “la musica” o simboli, soggetti e tratti armoniosamente connessi a essa.

Le esposizioni saranno visitabili dal mercoledì alla domenica, dalle 18 alle 24.

"Siamo partiti nel mese di settembre con una selezione di dipinti a olio dell’artista Tonino Lacertosa, omaggio al modo rock-punk - dichiarano gli organizzatori -. Proseguiamo nel mese di ottobre con l’acquerellista Licia Martini . Di mese in mese verrà comunicato il cambio dell’esposizione attraverso quanti più canali possibile. Sono previste sorprese per i visitatori più interattivi, perché da sempre amiamo interagire con le persone e cimentarci in iniziative dinamiche. Vi aspettiamo!".

Per info, curiosità e approfondimenti si rimanda al sito www.arteantidoto.com.