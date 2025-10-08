A Mondovì è tempo di Autumnus Caraxonensis

Il circolo Acli di Carassone Mondovì del presidente Domenico Bertolino sta ultimando i preparativi per l’evento “Autumnus Caraxonensis”, che prenderà il via già martedì 7 ottobre con l’apertura della mostra dei violini Pietro De Meo, nella sacrestia S. Evasio.

L’esposizione sarà visitabile fino a sabato 11 ottobre con orario 16.30 - 18.30, mentre domenica 12 ottobre l’apertura avrà orari 10-12 e 14-18.

Sempre sabato 11 ottobre, con la raviolata self service alle ore 19 presso “L’ostu di majoliche e di magnin” avrà inizio il week end di festa nell’antico quartiere monregalese, che culminerà, domenica 12 ottobre, con l’esposizione in via Botta dei lavori frutto del talento, dell’ingegno e delle passioni. Contemporaneamente, in via Vigliotti, prenderanno vita gli antichi mestieri con gli amici di S. Vittore di Priocca e, in piazza San Giovanni alle ore 11, presso il chiostro scuole, si terrà la presentazione del libro di A. C. Lanza “Tra Vicoforte-Briaglia e il Monte Regale”.

Si potrà mangiare presso “L’ostu di majoliche e di magnin” la polenta (con sugo formaggio o porri), il minestrone di trippe, cotechini e crauti, o la pizza, anche da asporto. Dalle ore 15 si effettuerà una visita guidata al convento delle Suore Domenicane e, alle 15.45, si esibiranno gli Sbandieratori di Cherasco con sfilata dei signori di Carassone.

Ci saranno gonfiabili e giochi per bambini in piazza san Giovanni e, dalle 14.30, funzionerà la navetta gratuita da Breo piazzale Ravanet a Carassone (consigliabile).

Per esporre i lavori o per antichi mestieri (esposizione gratuita) info al 331 57 83 449 oppure 339 38 53 639.

Complimenti al circolo Acli di Carassone per riuscire ogni anno a mantenere viva la tradizione e i significati profondi dell’“Autumnus Caraxonensis”.