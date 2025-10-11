Domani ultimo giorno di brindisi per l’Oktoberfest Cuneo 2025

Domani, domenica 12 ottobre, dalle 11, presso l’Area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta), si terrà l'ultimo giorno di Oktoberfest Cuneo 2025.

Il palco del padiglione principale sarà tutto dei Kuni Kumpel e i loro canti in stile bavarese, mentre all’esterno si festeggerà la chiusura dell’edizione 2025 con le attività del team Flying Horses ASD e il coinvolgimento di diverse realtà del mondo ippico. Battesimo della sella e cura degli animali saranno solo alcune delle attività di scuderia proposte a grandi e piccini.

Nel pomeriggio ci sarà l’entusiasmante esibizione del gruppo di cheerleading Le Nuvole che, per l’occasione, sfoggerà la divisa della nazionale italiana con cui parteciperà, per la prima volta, al campionato mondiale di cheerleading, che si disputerà in Giappone a dicembre.

Maggiori informazioni e il programma completo sul sito www.oktoberfestcuneo.it.