Ceva, statale 28, il consigliere Marsilio: "Collaboriamo per interventi per aumentare la sicurezza"

"Prendo atto della risposta del sindaco, non mi addentro in disamine ulteriori, non ero nella precedente legislatura comunale e le informazioni le avevo lette su un articolo (settembre 2025) che parlava di questo progetto la situazione è da monitorare e da attenzionare in particolare modo ora che si è provveduto ad inserire tali interventi, manutenzioni e costruzione di eventuale rotonda, nel contratto Anas 2026/2030 come da sue dichiarazioni".

Così il consigliere Paolo Marsilio torna sul tema dell'interrogazione presentata in consiglio.

"Sicuramente il target è di fare questi lavori - aggiunge -, importante avere sinergie in comune, con scambio di notizie, di idee, di progetti, tra le amministrazioni coinvolte su tutto territorio interessato. Personalmente mi interessa che la sicurezza stradale abbia la sua giusta priorità, al di là di dialettiche politiche e che tutti insieme si raggiunga questo obiettivo".