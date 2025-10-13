Startup sociali e sostenibili protagoniste con LaGemma Venture alla Fiera del Marrone

Tradizione gastronomica e innovazione sociale si incontrano alla Fiera del Marrone di Cuneo, in programma dal 17 al 19 ottobre 2025. LaGemma Venture S.r.l. con unico socio, società di venture capital interamente partecipata dalla Fondazione CRC impegnata nel sostegno alle giovani imprese, sarà presente con un proprio stand in via Roma 17 per presentare al pubblico quattro startup emergenti che uniscono ricerca, sostenibilità e gusto. Un’occasione per scoprire prodotti innovativi e comprendere come il territorio cuneese stia generando modelli d’impresa capaci di creare valore economico e sociale.

[Panaté S.r.l. Società Benefit]

I visitatori potranno conoscere da vicino i prodotti di Panaté S.r.l. Società Benefit, realtà nata in provincia di Cuneo che promuove l’economia carceraria impiegando detenuti nella produzione di prodotti da forno artigianali, con una forte attenzione alla qualità e al reinserimento sociale; 8pari, realtà nascente dall'attività educativa agricola di Progetto Emmaus - attivo da 25 anni nell'inclusione sociale nelle zone di Alba, Bra, Langhe e Roero - produce vini di qualità attraverso l'inserimento lavorativo di persone fragili (persone con disabilità, disturbo della salute mentale, rifugiati); KelpEat S.r.l., startup della provincia di Cuneo che produce snack e alimenti a base di alghe con l’obiettivo di promuovere la biodiversità sia in natura sia in tavola; Nutras, startup marchigiana che sviluppa integratori alimentari e realizza kit dal design pratico da portare sempre con sé, per migliorare il benessere delle persone che soffrono di intolleranze alimentari, in particolare al lattosio, o problemi di digestione.

[8pari, realtà nascente dall'attività educativa agricola di Progetto Emmaus]

Oltre al dialogo diretto con i fondatori, lo spazio offrirà la possibilità di degustare l’aperitivo sociale: un calice di vino 8pari accompagnato dalla focaccia di Panatè al costo di 6 euro e di acquistare i prodotti a condizioni agevolate in occasione della manifestazione.

“La Fiera del Marrone è una vetrina perfetta per raccontare come il territorio possa essere terreno fertile per l’innovazione” sottolinea Enrico Collidà, presidente di LaGemma Venture -. “Con la nostra presenza vogliamo dare visibilità a giovani realtà imprenditoriali che attraverso i propri prodotti cercano di unire gusto e attenzione alla filiera di produzione, all’ambiente e alla salute.”

[Wilma Tesrio con Enrico Collidà, direttrice e presidente LaGemma Venture]

“Partecipare a manifestazioni come questa significa contribuire alla costruzione di un ecosistema dell’innovazione che nasce in provincia e si espande a livello nazionale” - aggiunge Wilma Tesio , direttrice di LaGemma Venture -. Il nostro sostegno alle startup in cui investiamo non si limita al capitale: continuiamo a farle crescere attraverso la rete di imprese partner, promuovendo occasioni di visibilità e opportunità di sviluppo”.

[Nutras, startup marchigiana]

La Gemma Venture S.r.l. con unico socio nasce a marzo 2024 a Cuneo, grazie all’iniziativa della Fondazione CRC che supporta finanziariamente gli investimenti, con l’ambizioso proposito di dar vita a un polo d’investimento e sviluppo che, radicandosi nel territorio cuneese, si espande verso il panorama nazionale ed europeo. Questo progetto rappresenta l’incontro tra i principi filantropici promossi dalla Fondazione CRC e il dinamismo del mondo imprenditoriale e finanziario, puntando a valorizzare gli investimenti e a fungere da catalizzatore per il cambiamento e l’innovazione. La società, con un capitale sociale di 3 milioni di euro, è partecipata al 100% da Fondazione CRC e l’Agrifood è la prima verticalità su cui ha scelto di investire. Attraverso la prima Call4Future AGRIFOOD24, ha investito 1,7 milioni di euro in 11 startup.