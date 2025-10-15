Nuovo reparto di Ostetricia a Savigliano, i ringraziamenti della coordinatrice

Riceviamo e pubblichiamo:

"Si conclude con un sentito ringraziamento e una nota di orgoglio la realizzazione della nuova opera presso la Struttura complessa Ostetricia/Ginecologia del Ss. Annunziata di Savigliano. I nuovi locali, pensati per essere più accoglienti per l’utenza e più funzionali per il personale, sono ora una realtà grazie all’impegno collettivo.

L’espressione di 'Grazie' va in primis alla Direzione Generale e Direzione Sanitaria, per aver creduto nel progetto, investendo risorse economiche determinanti. Un ringraziamento speciale è rivolto al nostro Direttore DMI, Dott.Franco Fioretto, per aver sostenuto e promosso l’iniziativa fin dall’inizio del suo mandato, con il supporto cruciale della Di.P.Sa. in questi mesi di adattamento. Ringrazio anche il direttore sostituto del reparto Alessandro Bottero, oltreché il dr. Marco Leto e il personale dell’Oculistica che ci hanno ospitati nei loro locali nei mesi dedicati alla ristrutturazione del reparto.

Il successo di quest’opera è frutto anche del lavoro di “figure nascoste” che hanno contribuito alla realizzazione materiale del nuovo reparto. Un plauso all’ufficio tecnico, i muratori, gli elettricisti, gli idraulici, i falegnami…per la professionalità e la dedizione dimostrata.

Fondamentale è stato anche il servizio di pulizia e sanificazione di “MARKAS”, per rendere i nuovi locali impeccabili.

Infine, un ringraziamento imprescindibile va a tutto il personale operativo che lavorerà in questi spazi: OSS, Ostetriche, Infermiere del Blocco Sala Parto e il personale amministrativo. Siete l’ultima, ma non meno importante, tessera di questo mosaico, poiché senza di voi tutto sarebbe vano!

Un ringraziamento, a nome di tutta l’equipe, alle infermiere Spagnolo Cinzia e Savona Annunziata per la donazione dell’albero della vita ubicato in reparto…

Questo gesto è un bellissimo auspicio per l’Ostetricia di Savigliano e, soprattutto, per tutte le mamme che continueranno a scegliere il nostro Punto Nascita per dare alla luce i loro bambini.

La nostra struttura si impegna a garantire standard di cura e accoglienza sempre più elevati in un ambiente rinnovato e confortevole.

Grazie.

La Coordinatrice Ostetrica

Noemi Levrone"