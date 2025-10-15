Cuneo: dal 17 ottobre si possono prenotare le visite al complesso di villa Oldofredi Tadini

Il complesso di villa Oldofredi Tadini si sviluppa attorno ad una torre di osservazione medievale a difesa della città di Cuneo.

La villa, voluta nel XVI secolo dai conti Mocchia di San Michele, nel corso dei secoli ha subito numerosi ampliamenti e arricchimenti, fino alla realizzazione della Cappella nel 1764. Nel 1799 i francesi, che occupavano Cuneo, decapitarono il conte Mocchia per il suo atteggiamento antifrancese; il suo fantasma continuerebbe a girare per la casa. A metà ottocento la casa passò agli Oldofredi Tadini, antichissima famiglia lombarda, signori del lago d’Iseo e della Franciacorta.

La visita, guidata dai proprietari discendenti degli Oldofredi Tadini, comprende la cappella, con la reliquia del Beato Angelo Carletti ed i ricordi della Sindone di Torino, il piano nobile della casa, con la successione dei salotti arredati con mobili d’epoca e ricchi di cimeli risorgimentali, il primo piano con le camere da letto, e il giardino, il più antico della città, che conserva ancora l’originale impianto seicentesco “alla francese” con viale centrale e disposizione simmetrica degli alberi e delle aree a verde.

Villa Oldofredi Tadini si trova a Cuneo, in via Ercole Oldofredi Tadini 19.

La visita si effettua a gruppi su prenotazione a partire da venerdì 17 ottobre, telefonando al numero 335/5640248.

Ingresso euro 10,00; gratuito per i bambini fino a 10 anni.