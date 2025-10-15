Savigliano celebra la Giornata Mondiale della Poesia con il Cenacolo “Clemente Rebora”

L’Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora” festeggia la Giornata Mondiale della Poesia venerdì 17 ottobre alle 9 all’Auditorium della Croce Nera in Piazza Misericordia a Savigliano.

L’occasione segna anche il XVII Festival di Espressione Artistica e di Impegno Civile, dal titolo ‘La Poesia, Espressione di Tensione Umana e Spirituale’, che celebra i quarantacinque anni di attività del sodalizio e la Cerimonia – Reading del progetto “Il piacere di scrivere... poesia”.

“Il progetto – spiega Antonio Scommegna presidente del sodalizio saviglianese - è un’autentica officina di parola viva, dove ogni verso diventa un frammento di mondo che prende forma. Le poesie nascono dall’urgenza, tutta giovane, di raccontare, cercare un senso, lasciare un segno. Sono voci fresche e autentiche di studenti che hanno trovato il coraggio di ascoltarsi e di guardare la realtà che li circonda: tra emozioni acerbe e potenti, immagini che vibrano, pensieri che si cercano o si urlano.

La scuola, in questo contesto, - continua Scommegna - non è solo luogo di studio, ma spazio di creazione e consapevolezza: ogni poesia è un tentativo di dire l’indicibile, di accendere una luce sul presente, di affermare la propria esistenza. È un viaggio interiore che aiuta i giovani a nominare il dolore, le gioie, i sogni e le paure, trasformandoli in parola, ritmo e immagine. “Il piacere di scrivere... poesia” è dunque molto più di un progetto scolastico: è un’esperienza formativa e spirituale, un inno alla possibilità di riscrivere il mondo partendo da una pagina bianca”.

Il programma della giornata prevede: alle 9, l’esposizione poetica e il saluto di Antonio Scommegna, presidente dell’associazione Culturale Cenacolo ‘Clemente Rebora’, insieme alle autorità presenti.

Seguiranno gli interventi di Luca Martini, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. ‘Arimondi – Eula’ di Savigliano e Racconigi, e di Maria Franca Dallorto Peroni, presidente dell’associazione culturale ‘Massimiliano Kolbe’ – Premio di Poesia.

Alle 10 avrà luogo il Reading “Il piacere di scrivere... poesia”, in cui gli studenti incontreranno il poeta Marco Cinque. Durante la mattinata si terrà la cerimonia di premiazione, con letture a cura degli studenti e un omaggio poetico per tutti i presenti.

Il pomeriggio, alle 16, l’appuntamento si sposterà alla Libreria Barlumi in via Sant’Andrea 54, sempre a Savigliano, dove si svolgerà un reading omaggio per i quarantacinque anni di attività del Cenacolo Clemente Rebora.

Protagoniste saranno le voci poetiche dei soci del sodalizio e del poeta Marco Cinque.

Dall’ascolto delle loro poesie — vissute o interpretate, nate dal piacere o dal dolore — germoglieranno semi emozionali, percorsi di reciprocità e un abbraccio poetico che lascerà senza fiato.

Anche in questa occasione, ai presenti sarà offerto un omaggio poetico come simbolo di condivisione e gratitudine.