Torna "MolePhil", appassionati a raccolta per il convegno nazionale di filatelia e numismatica

Al via la seconda edizione del convegno filatelico-numismatico "Molephil. Convegno Nazionale del Nord Ovest", che si svolgerà venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2025.
Dopo il successo della prima edizione, tenuta lo scorso anno, Molephil cresce e si riconferma con la presenza di Poste Italiane, cartolina commemorativa e annullo celebrativo dedicato.
Oltre agli espositori già presenti lo scorso anno, hanno aderito all’iniziativa molti altri professionisti del settore da tutta Italia.
Per i due giorni della manifestazione saranno presenti periti dell’Apfip (Associazione Periti Filatelici Italiani Professionisti), a disposizione per avere pareri gratuiti sui propri pezzi.
Confermata la location dello scorso anno, al Parco espositivo “La Nave” di Grugliasco.
Durante tutta la durata della manifestazione si potranno ammirare la mostra numismatica e quella filatelica.
Il servizio bar e tavola calda anche a disposizione dei visitatori. L’ingresso è libero.