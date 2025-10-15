 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 15 ottobre 2025, 09:15

Aperte le iscrizioni ai corsi per adulti organizzati dal “Centro Provinciale Istruzione Adulti di Alba Bra Mondovì”

Per imparare le lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo), informatica, nonché i corsi di italiano per stranieri e i corsi per il conseguimento della licenza media

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per adulti organizzati dal “CPIA 2 CN Gino Strada - Centro Provinciale Istruzione Adulti di Alba Bra Mondovì” per imparare le lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo), informatica, nonché i corsi di italiano per stranieri e i corsi per il conseguimento della licenza media.

Le persone interessate possono iscriversi ai corsi on line, sul sito del CPIA 2 CN Gino Strada, al link: https://suite.sogiscuola.com/registri/CNMM162004/cpia/iscrizioneAlunni.php

È possibile anche iscriversi di persona recandosi presso la sede del CPIA di Bra (Vicolo Sant’Andrea 1) previo appuntamento da fissare contattando il CPIA stesso al numero 331-2300202 o via mail all’indirizzo cpia2bra@gmail.com, oppure tramite l’Informagiovani del Comune di Bra, telefonando al numero 0172-438241 o scrivendo ad informagiovani@comune.bra.cn.it.

Le operatrici del Servizio comunale Informagiovani (in Palazzo Mathis, ingresso da piazza Caduti per la Libertà 20) sono disponibili per fornire informazioni e supporto all’iscrizione on line nei seguenti orari di apertura: il lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina dalle 10 alle 12,45 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle 14,30 alle 16.

