Patentino per il trattore in scadenza: al via i corsi di aggiornamento obbligatori

L'Abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, una sorta di "patentino per il trattore" obbligatorio previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro e dalle successive integrazioni, deve essere rinnovato ogni cinque anni.

Il rinnovo si ottiene frequentando apposite sedute di aggiornamento della durata di almeno 4 ore, svolte da enti di formazione accreditati presso la Regione Piemonte.

Per rispondere alle esigenze di tutti coloro che rientrano nell'obbligo di formazione, Occelli pratiche auto sta predisponendo apposite sedute di aggiornamento per il mese di novembre.

Le iniziative formative si svolgeranno in orario serale con modalità diverse:

in presenza presso le sedi di Mondovì e Carrù

in collegamento online da postazione internet

I corsi sono destinati a coloro che hanno conseguito l'abilitazione negli anni prossimi al 2020 o in precedenza e che, quindi, sono in possesso di abilitazioni vicine alla scadenza o già scadute.

Per informazioni e pre-adesioni ai corsi è possibile contattare gli uffici: