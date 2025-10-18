Quale scuola superiore scegliere? Martedì 21 ottobre i licei cuneesi si presentano a ragazzi e genitori

La decisione su quale scuola superiore scegliere è vissuta spesso come un momento cruciale, sia da parte dei genitori che dei ragazzi frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. È un passaggio sicuramente importante, che non deve però rappresentare un fattore di pressione nel periodo di forti cambiamenti dell'età adolescenziale.

Per accompagnare le famiglie che dovranno scegliere dove iscriversi il prossimo anno è stata ideata una nuova iniziativa di orientamento che mette insieme i tre Licei della città di Cuneo: "Ego Bianchi", con gli indirizzi artistico e musicale, "De Amicis", dove si trovano gli indirizzi delle scienze umane, economico-sociale e linguistico, e "Pellico-Peano", sede degli indirizzi classico e scientifico.

In quest'ordine si presenteranno presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo (c.so Dante 41) martedì 21 ottobre, a partire dalle ore 17 e fino alle 20. In una sola occasione si potrà quindi prendere informazioni sull'offerta liceale cuneese, accomunata dalla durata quinquennale e da una formazione di base ampia, per aiutare gli adolescenti nel momento di crescita e di scoperta delle proprie passioni e dei propri talenti.

Ogni istituto avrà a disposizione un'ora circa per illustrare gli indirizzi, spiegare il funzionamento e dialogare con tutti i presenti. L'ingresso è libero, in qualsiasi momento, sulla base dell'interesse per ogni specifica scuola.