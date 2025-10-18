In carrozza! Tutti a bordo del mitico Treno del Foliage

Quando l’autunno colora la natura con le sue pennellate di rosso, arancione e oro, non c’è modo migliore per godersi lo spettacolo se non a bordo del Treno del Foliage.

Non lo diciamo noi, ma i numeri e le migliaia di passeggeri che ogni anno salgono a bordo dei convogli della Ferrovia Vigezzina-Centovalli per godersi scenari da fiaba, attraversati quotidianamente dal 1923.

Parliamo, quindi, di oltre cento anni di storia, alle spalle di questa ferrovia alpina che unisce la Svizzera all’Italia grazie a 52 km di binari, inserita dalla Lonely Planet tra le dieci linee più spettacolari d’Europa. Se non l’avete mai fatto, raccogliete l’invito che arriva da SSIF e FART, le due società che gestiscono la tratta ferroviaria: «Lungo le curve dell’autunno il tragitto si trasforma in una tavolozza di colori e sfumature».

La tratta italiana, con partenza da Domodossola, sale fino alla valle dei pittori, la Valle Vigezzo, con il suo punto più alto nel borgo di Santa Maria Maggiore. A questa altitudine i treni proseguono fino al confine: superato il valico, i binari iniziano a scendere lentamente attraverso le Centovalli fino a raggiungere Locarno e la romantica sponda elvetica del Lago Maggiore. Il viaggio dura circa due ore.

«Tra ottobre e novembre, con una variabilità (e imprevedibilità) tipica dei ritmi naturali, i boschi attraversati dai treni bianchi e blu si infiammano di calde tonalità e rassicuranti sfumature, lungo un susseguirsi di gole profonde e incantevoli pianori di media montagna, incorniciati dalle cime imbiancate dalla prima neve - si legge nel comunicato ufficiale - È racchiuso in questo spettacolo naturale il segreto del successo della proposta, nata nel 2016, che ha portato alla ribalta internazionale la Ferrovia Vigezzina-Centovalli».

Bellezza outside, bellezza inside: i treni infatti si dividono in modelli vintage e moderni super panoramici, ideali per ammirare lo spettacolo delle colline punteggiate di filari di vite giallo oro, dei boschi popolati da betulle e castagni, ma pure delle faggete.

Se la cosa vi interessa, non perdete tempo, perché la magia termina il 16 novembre. I dettagli e il link alla biglietteria online per il Treno del Foliage sono disponibili sul sito www.vigezzinacentovalli.com. Ad oggi, già i posti per i weekend iniziano a scarseggiare, quindi è consigliabile affrettarsi.